Bản tin Hình sự: Bắt nữ đối tượng liên quan vụ lừa đảo tài sản trị giá 300 triệu USD

Trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, Viện KSND Tối cao truy tố ông Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm) cùng 17 bị can về tội “Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ”. Trong đó, cơ quan tố tụng xác định, cựu Trưởng văn phòng Công chứng Trương Thị Nga đã thỏa thuận với bị can Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco) để ký 'khống' tên công chứng viên vào các tờ A4 để trống, nhằm mục đích hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, xác định có số lượng thực phẩm không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 11 đã chủ động phương án, phối hợp với tổ địa bàn huyện Thạch Thất (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý. Qua kiểm tra ô tô tải BKS 29H-363.XX, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 50 bao tải màu trắng, bên trong chứa chân gà đã thành phẩm chiên, với tổng khối lượng 1,4 tấn.

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra, xác minh đối với hoạt động có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của cơ sở kinh doanh Thành Hằng ở phường Tân Mỹ (TP Bắc Giang) do Lương Thị Hằng làm chủ. Quá trình kiểm tra phát hiện 300 chiếc nhãn 'Hạt hướng hương sạch'; 400 chiếc nhãn ' Đậu phộng Mix vị'; 1.300 chiếc bao bì 'Thịt bò khô Mina food'; 960 chiếc bao bì 'Đặc sản Đà Lạt kẹo hương dâu tây'; 2.600 chiếc bao bì 'Gà xé cay ngon mê say'; 40 chiếc nhãn 'Khô gà cay'; 700 chiếc nhãn 'Khô gà lá chanh'.

Công an TP Huế cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, quê quán TP Huế, trú ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, xảy ra tại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Tâm mua vé vào cổng Đại Nội Huế. Sau đó, Tâm vào khu vực điện Thái Hòa bên trong Đại Nội Huế, leo qua hàng rào bảo vệ trong điện rồi ngồi lên ngai Vua triều Nguyễn. Tiếp đó, đối tượng dùng tay bẻ phần tựa tay bên trái của ngai Vua triều Nguyễn và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh vỡ.

Vụ việc liên quan đến đối tượng Ngô Thị Theu (còn gọi là “Madam Ngo” hay “Bà Ngô”), một công dân Việt Nam, vừa bị Interpol, Cảnh sát Thái Lan và Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ tại một khách sạn ở quận Watthana của Bangkok, Thái Lan (ngày 23/5), vì liên quan đến vụ lừa đảo tài sản mã hóa trị giá 300 triệu USD. Trước đó, Ngô Thị Theu bị Interpol truy nã về hành vi lừa đảo qua hệ thống giao dịch tiền điện tử và đầu tư ngoại hối hơn 2.000 nạn nhân Việt Nam, số tiền thiệt hại khoảng 300 triệu USD. Cùng bị bắt giữ với bà Ngô còn có hai người đàn ông đi cùng bà này.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Huy (SN 1999), trú tại phường Đồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là người điều khiển xe ô tô BKS 20A- 749.76, có nồng độ cồn cao, đâm vào Tổ tuần tra kiểm soát giao thông. Trước đó, Huy lái xe ô tô BKS 20A- 749.76 đi theo hướng huyện Phú Bình sang huyện Đại Từ. Khi bị tổ công tác CSGT dừng kiểm tra, Huy đã không chấp hành mà quay đầu xe lao thẳng vào 2 đồng chí CSGT và 1 đồng chí Cảnh sát cơ động. Sau đó lái xe bỏ chạy theo hướng đi huyện Phú Bình.