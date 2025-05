Bản tin Hình sự: Bố cùng con nuôi bị bắt vì cưỡng đoạt tài sản của nữ tiếp viên karaoke

TPO - TIN NÓNG ngày 22/5: Hà Nội: Bắt Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt; Bóc gỡ đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan 9.000 người, giao dịch hàng ngàn tỉ đồng; Tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Chinh (SN 1976, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt) cùng 3 cán bộ UBND phường này về tội “Nhận hối lộ”. Từ năm 2020 đến nay, trong quá trình quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường Hoàng Liệt, ông Xuân Chinh cùng Hà bàn bạc, trao đổi với Tuyết, Vân Anh để nhận tiền của nhiều đơn vị vi phạm trật tự đô thị với số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng.

Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa có thông cáo báo chí liên quan tới người được thi hành án và người liên quan vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Theo thông cáo, có hơn 43.000 người được thi hành án và cơ quan thi hành án đang xử lý các tài sản để bảo đảm thu hồi tiền, tài sản theo nội dung bản án tuyên. Cục THADS TPHCM đề nghị các trường hợp chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn.

Ngày 22/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên); Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4 điều 251 Bộ luật Hình sự. Hầu tòa cùng tội có bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu") cùng Nguyễn Thế Thành và 8 bị cáo khác. Hai bị cáo Hưng và Đức đã bảo kê, vận chuyển ma túy cho bà trùm Hương "Mẩu" buôn bán trót lọt hàng trăm kg, thu lợi tiền tỷ.

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đàm Văn Lương (SN 1986, ở Cao Bằng) mức án 12 năm tù; Lê Văn Ngà (SN 1966, ở Hà Nội) án 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, bị cáo Lê Văn Tiệp (SN 1986, ở Vĩnh Phúc) phải lĩnh 3 năm tù về tội “Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không đảm bảo an toàn”. Các bị cáo trên liên quan đến vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong ở huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. HCM, Đồng Nai bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng có hành vi, hoạt động kinh doanh đa cấp ở nhiều nơi, tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, liên quan trực tiếp đến hơn 9.000 người, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người đến từ Đài Loan, Trung Quốc và Malaysia tham gia.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Dân - Chủ tịch UBND phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ông Dân bị khởi tố do liên quan đến sai phạm trong việc xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn. Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ một cán bộ trật tự đô thị của UBND phường Trảng Dài liên quan đến xây dựng không phép, trái phép.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh này. Cụ thể, ông Nguyễn Thiện Chí – nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cùng nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh này bị bắt vì gây thiệt hại ngân sách trên 5,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố Phạm Đình Hùng (SN 1991, trú tại tỉnh Nam Định) và Trần Đình Hoàng (SN 2008, trú tại tỉnh Thanh Hóa) tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Hùng nhận Hoàng là con nuôi và cùng hành nghề quản lý, chăn dắt các nữ nhân viên phục bấm bài, rót bia, rượu tại các quán karaoke. Khi cô gái H. (SN 2011, trú tại Thanh Hóa) nhân viên quán karaoke có ý định bỏ trốn, Hùng đã chỉ đạo Hoàng đe dọa, uy hiếp. Hoàng đánh H., thu điện thoại đem cầm cố tại một cửa hàng điện thoại lấy 200 nghìn đồng và ép viết giấy vay nợ 35 triệu đồng...