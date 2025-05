Bản tin Hình sự: Nữ cán bộ thư viện trường tiểu học nghi bị chồng sát hại

TPO - Đột kích quán bar Sky ở Bảo Lộc, phát hiện 16 người dương tính ma túy; Triệt phá 3 xưởng sản xuất, buôn bán khí cười quy mô ‘khủng’ tại Hà Nội; Cảnh sát truy tìm 4 đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc đang bỏ trốn...

Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam, tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Đường dây này có quy mô rộng khắp trên toàn quốc liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh… với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra quán bar Sky (đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Bảo Lộc), phát hiện nhiều người dương tính với chất ma túy, cùng hàng loạt vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, quán bar này đang hoạt động với 12 bàn, 61 khách (test nhanh 16 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 2 nhân viên phục vụ). Khám xét kho hàng công an tiếp tục phát hiện 10 thùng Passion Fruit Fusion, 8 thùng Pinxa Colada Fusion, 10 cây thuốc lá 555, 7 cây thuốc lá Caraven, 2 bình khí N2O... không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án khiến chị Nguyễn Như N. (33 tuổi, trú tại Bến Tre) tử vong. Nghi phạm là một người đàn ông đã bị lực lượng công an bắt giữ. Trước đó, đêm 18/5, tại khu nhà trọ thuộc xã Phú An (TP Bến Cát, Bình Dương), người dân nghe tiếng la hét rồi thấy chị N. bị một người đàn ông đuổi theo cầm dao đâm nhiều nhát vào người. Người phụ nữ chạy ra đến đường lớn thì gục tại chỗ. Mặc dù, được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tân (SN 1983, trú tại phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bắc Giang, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang và Công an phường Thọ Xương đã phát hiện, thu giữ trên 2 tấn giá đỗ từ 1 đến 4 ngày tuổi và các dụng cụ, hóa chất được sử dụng để sản xuất giá đỗ tại cơ sở sản xuất giá đỗ của Nguyễn Văn Tân.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên đã hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Thị Tâm (30 tuổi, ngụ thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền. Theo thông tin, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tuy An phối hợp với Phòng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên chặn xe khách trên QL1 từ Nghệ An vào TP.HCM và phát hiện Nguyễn Thị Tâm - nghi can bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định truy tìm 4 đối tượng ở huyện Ninh Phước thuộc diện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Các đối tượng gồm: Võ Thị Ngọc Trang (25 tuổi, tên gọi khác là Thủy, ở thôn Hòa Thủy); Phạm Văn Hải (37 tuổi, tên gọi khác là Chó lác, ở thôn Từ Tâm 1); Thành Ngọc Nhân (24 tuổi, tên gọi khác là Nhất, ở thôn Như Ngọc); Nguyễn Quốc Việt (34 tuổi, tên gọi khác là Xây, ở thôn Phước Khánh).

Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ hình sự Lê Đức Thắng (SN 1986, trú tại thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng) về hành vi giết người. Thắng là đối tượng dùng dao tước đoạt mạng sống người vợ của mình, nguyên nhân bắt nguồn từ sự ghen tuông mù quáng. Trước đó, chị Nguyễn Thùy D. (SN 1986), cán bộ thư viện Trường Tiểu học Cẩm Giang bị chồng là Lê Đức Thắng dùng dao gây thương tích nghiêm trọng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau khi gây án, Thắng đã bị Công an thị trấn Cẩm Giang và các giáo viên nhà trường phối hợp bắt giữ.