Bản tin Hình sự: Nữ cán bộ thư viện trường tiểu học bị chồng sát hại tại nơi làm việc

TPO - TIN NÓNG ngày 16/5: Công ty dược phải ‘cắt phế’ tới 30% mới được bán thuốc vào bệnh viện; Khởi tố nữ cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu gần 4.200 thùng sữa từ Mỹ vào Việt Nam; Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng qua hình thức ‘cắt đá tìm ngọc’...

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" liên quan đến Công ty Cổ phần Y Dược LanQ cùng nhiều tổ chức, cá nhân khác, đồng thời đề nghị truy tố 23 bị can về các tội danh nêu trên. Theo kết luận điều tra, ông Huỳnh Nguyễn Lộc – nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM bị cáo buộc đã yêu cầu “cắt phế” lên tới 25% giá trị đơn thuốc và nhận hơn 47 tỷ đồng để tạo điều kiện cho công ty cung cấp thuốc vào viện.

Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) để điều tra về tội “Buôn lậu”. Cơ quan điều tra xác định, quá trình công tác, bà Hiền đã có hành vi sai phạm trong việc làm thủ tục hải quan, làm sai lệch các điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện cho việc buôn lậu.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Quang (26 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) để điều tra về hành vi "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm". Quang bị cáo buộc dùng tài khoản Facebook ảo để kết bạn với học sinh, hứa hẹn quà cáp nhằm dụ dỗ các em gửi hình ảnh nhạy cảm, sau đó quay sang đe dọa, ép buộc thực hiện hành vi khiêu dâm qua video call.

Trần Thị Chi (SN 1989) và Vũ Văn Hải (SN 1995), cùng trú tại TP Móng Cái và 28 bị can khác vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức ‘cắt đá tìm ngọc’ - “đổ thạch” online. Trong phiên livestream, đối tượng sử dụng phần mềm để tạo ra các thông báo chuyển tiền thành công giả mạo, chặn các bình luận nghi ngờ tính chân thực của phiên livestream; nhiều tài khoản ảo có bình luận với nội dung: “Đã nhận được tiền rồi”, “Uy tín đấy”, “Mấy ngày nay đỏ quá, thắng được nhiều tiền”… để dụ dỗ người tham gia.

Cơ quan điều tra, Bộ Công an yêu cầu, tỉnh cung cấp thông tin đối với 37 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Tân An, thị xã Kiến Tường và các huyện trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2023. Trong 37 dự án này có 13 dự án nhà thầu thi công là Công ty TNHH Cây xanh Công Minh với tổng giá trị hợp đồng khoảng trên 51 tỉ đồng trên địa bàn TP Tân An, các huyện Đức Huệ, Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Đước, Vĩnh Hưng...

Sau khi uống rượu với một nhóm thanh niên, Đinh Đông (SN 2000, trú xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đi xe máy về nhà mẹ thì gặp em trai là Đinh Chơm (SN 2002). Chơm nói giọng thách thức với anh trai: “Mày lấy xe ở đâu mà xấu thế, mày kéo với tao không?”. Nghĩ em vô lễ, Đông dùng dao ném mạnh khiến Chơm gục xuống lề đường. Đông kiểm tra thấy vết dao cắt vào cổ em nên lấy đất ven đường bôi vào vết thương. Sau đó báo với gia đình em bị tai nạn tử vong. 4 ngày sau, cảnh sát khai quật tử thi điều tra và Đông thừa nhận đã sát hại em trai.

L.Đ.T (SN 1986, ở thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đi ô tô đến Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giang - nơi vợ là chị N.T.D (SN 1986) làm việc. Sau đó, T. để xe ở ngoài và đi vào phòng thư viện, dùng dao bầu đâm 3 nhát vào vợ rồi bỏ ra ngoài. Sau nhiều giờ được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nhưng do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong. Được biết, gần đây giữa vợ chồng chị D. có xảy ra mâu thuẫn, nên chị chuyển ra ngoài ở.