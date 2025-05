Dùng tài khoản ảo ép học sinh dưới 16 tuổi thực hiện hành vi khiêu dâm

TPO - Một nam thanh niên ở Lâm Đồng vừa bị công an khởi tố vì dùng tài khoản Facebook ảo để kết bạn với học sinh, hứa hẹn quà cáp nhằm dụ dỗ các em gửi hình ảnh nhạy cảm, sau đó quay sang đe dọa, ép buộc thực hiện hành vi khiêu dâm qua video call.

Ngày 16/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Quang (26 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) để điều tra về hành vi "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Theo điều tra ban đầu, Quang đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook ẩn danh, trong đó có tên “Nguyễn Minh Hiếu”, để kết bạn và làm quen với các em học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng này mạo danh người quen, tiếp cận các em qua mạng xã hội, sau đó dùng thủ đoạn dụ dỗ gửi hình ảnh, video nhạy cảm với lời hứa tặng thẻ điện thoại, mua điện thoại iPhone hoặc đưa đi chơi.

Khi đã có được hình ảnh, video nhạy cảm của các nạn nhân, Quang chuyển sang đe dọa, yêu cầu các em thực hiện hành vi khiêu dâm qua video call bằng các ứng dụng như BigoLive, Messenger… Nếu không làm theo, đối tượng dọa sẽ phát tán hình ảnh, clip nhạy cảm cho người thân, bạn bè hoặc đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Vụ việc bị phát hiện khi đầu tháng 5/2025, Công an xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng) tiếp nhận đơn trình báo từ bà C.H về việc con gái bà là cháu H.A (15 tuổi), bị tài khoản Facebook ẩn danh đe dọa, ép buộc thực hiện hành vi nhạy cảm qua video call.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Hiệp Thạnh vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người sử dụng tài khoản ẩn danh trên là Nguyễn Duy Quang. Đến sáng 12/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Quang khi người này đang thực hiện hành vi vi phạm và thu giữ toàn bộ thiết bị điện tử liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận đã thực hiện thủ đoạn này với ít nhất 4 nạn nhân là học sinh dưới 16 tuổi. Các em đều bị dụ dỗ, đe dọa để thực hiện hành vi khiêu dâm qua mạng trong suốt thời gian dài.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra, làm rõ thêm các nạn nhân có liên quan.