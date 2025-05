Bản tin Hình sự: Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã bị bắt vì lừa tiền 'chạy án'

TPO - TIN NÓNG ngày 13/5: Bắt 5 đối tượng cướp tài sản người đi đường để lấy tiền mua ma túy; Bỏ thuốc trừ cỏ vào hộp bánh để giết vợ cũ nhằm chiếm đoạt tài sản; Tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch thành phố Sóc Trăng...

Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường. Trong một ngày, nhóm đối tượng trên đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Tài sản sau khi cướp giật được các đối tượng bán để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Đây là các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh, trong đó 3 đối tượng có quan hệ họ hàng đều trú huyện Quỳ Hợp.

Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1962), Trần Thị Kiều Oanh (SN 1957) và Nguyễn Minh Hải Dương (SN 1973, cùng ngụ TP. Bạc Liêu) về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát. Cả 3 bị can đều từng làm lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Theo điều tra, Phòng Kế toán được giao thu tiền bán vé số của các đại lý, nhưng không hạch toán ngay vào doanh thu công ty, mà tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 70 tỷ đồng.

TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Trần Đức Hùng (SN 1964, ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) và tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù về tội "Giết người". Hùng và chị Trần Thị Hạnh (SN 1962) sau khi ly hôn vẫn ở cùng nhà tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. Trong thời gian hai người sinh sống thường xuyên cãi nhau về việc chia tài sản chung nên Hùng nảy sinh ý định giết chị Hạnh để chiếm đoạt tài sản. Hùng lấy chai nhựa chứa thuốc trừ cỏ đổ vào hộp bánh rồi đậy lại nhưng đã bị chị Hạnh phát hiện.

TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thanh Nhàn (67 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tại phiên tòa, có 22 cán bộ và nguyên cán bộ của Thành ủy, các phòng ban chức năng và một số phường thuộc TP. Sóc Trăng được triệu tập tới tòa, với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau phần thủ tục, phiên tòa đã tạm hoãn do nhiều người được triệu tập vắng mặt...

HĐXX TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 27 bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm xảy ra tại tỉnh Yên Bái. Tại tòa, ông Nguyễn Văn Thuấn - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản khẳng định luôn làm theo nguyên tắc và không quen biết hay nhận tác động từ Chủ tịch Công ty Thái Dương nhưng ông cũng thừa nhận dịp sinh nhật mình năm 2013 ông Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương) có đến chúc mừng bằng một bó hoa, kèm một túi hoa quả bên trong có 500 triệu đồng.

Từ ngày 4/4 đến ngày 15/4, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối tổ chức tuần tra, kiểm soát tại nhiều khu vực trọng điểm, bao gồm các khu vực tập trung đông người và các tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập 74 biên bản (trong đó có 50 trường hợp vi phạm nằm trong độ tuổi thanh, thiếu niên), tạm giữ 44 mô tô, phạt cảnh cáo 3 trường hợp, tổng số tiền xử phạt dự kiến hơn 240 triệu đồng.

Công an tỉnh Kon Tum khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Quang (trú tại xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bùi Văn Quang trước khi bị bắt đang là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ia Dom. Thông qua mối quan hệ quen biết, anh N. (SN 1991, trú tại xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai), có người thân trong gia đình đang bị bắt giam để điều tra về tội “Buôn bán hàng cấm” đã liên hệ với bị can Quang để nhờ “chạy án”. Anh N. đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Quang để lo “chạy án”. Tuy nhiên, người nhà của anh N. vẫn bị tuyên án 5 năm tù giam.