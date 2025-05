Gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng, cựu Tổng giám đốc Công ty Xổ số Bạc Liêu bị khởi tố

TPO - Ba cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu vừa bị khởi tố vì gây thất thoát tài sản Nhà nước, tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1962); Trần Thị Kiều Oanh (SN 1957) và Nguyễn Minh Hải Dương (SN 1973, cùng ngụ TP. Bạc Liêu), về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát". Cả 3 bị can đều từng làm lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Công ty Xổ số Bạc Liêu).

Theo điều tra, năm 2010, Nguyễn Ngọc Thúy - Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu; Trần Thị Kiều Oanh - Phó Giám đốc, và Nguyễn Minh Hải Dương - Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, đã họp Hội đồng Thành viên thống nhất ban hành và chỉ đạo thực hiện chủ trương trái quy định pháp luật.

Trong đó, Phòng Kế toán được giao thu tiền bán vé số của các đại lý, nhưng không hạch toán ngay vào doanh thu công ty, mà tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 70 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu có quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát", xảy ra tại Công ty Xổ số Bạc Liêu.

Trước đó, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cũng xảy ra một vụ án hình sự liên quan sai phạm tài chính. Trong vụ án đó, Trần Thanh Hậu - nguyên Kế toán trưởng công ty cùng với các bị cáo làm việc tại các ngân hàng đã lập chứng từ khống, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số Bạc Liêu. Năm 2019, Hậu đã bị tòa án xét xử và tuyên phạt 26 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép tài sản.