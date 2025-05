Bản tin Hình sự: Khởi tố vụ người phụ nữ ở Nha Trang tố bị rạch mặt

TPO - TIN NÓNG ngày 12/5: Kẻ trộm ô tô 16 chỗ ở Đà Lạt bị bắt sau 30 phút gây án; Khởi tố vụ người phụ nữ ở Nha Trang tố bị rạch mặt; Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc nhận 750 triệu của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An...

Tối 7/5, tại xã Vĩnh Thuận Đông (huyện Long Mỹ, Hậu Giang), xảy ra vụ đánh nhau, nổ súng giữa hai nhóm thanh niên. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức truy xét ngay trong đêm. Quá trình bắt giữ Lê Nguyễn Nhật Hoài (SN 1998, trú thị xã Long Mỹ, Hậu Giang), công an thu giữ 3 súng ngắn (trong đó có 1 khẩu súng quân dụng), 53 viên đạn, còng số 8, 2 vật có hình dạng giống quả nổ, hơn 6,6g ma túy đá, 1 súng cồn và nhiều dao, kiếm tự chế…

Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trường Anh (1996, trú huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Anh đã tạo lập và sử dụng hàng chục tài khoản mạng xã hội Facebook “ảo” để đăng tải các bài viết quảng cáo mua bán thiết bị điện tử trên các hội nhóm trên toàn quốc. Tiếp đó đối tượng sử dụng các thủ thuật để tạo các tương tác, bình luận giả mạo nhằm tăng uy tín.

Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước trong đó có Đà Nẵng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (SN 2007) ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đạt khai có mối quan hệ quen biết với một đối tượng khác hiện đang làm việc bên Campuchia và được thuê tìm người đưa sang Campuchia làm việc. Theo thỏa thuận, Đạt sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm 3 người để đưa sang Campuchia và sẽ được trả 50 triệu đồng...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 30 bị can trong vụ án sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan về các tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; “Lợi dụng lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 96,8 tỷ đồng và hưởng lợi 750 triệu đồng.

Khoảng 23h20 ngày 11/5, một vụ mất trộm ô tô 16 chỗ xảy ra tại bãi đậu xe của bến xe liên tỉnh Đà Lạt (Lâm Đồng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định nghi phạm đang điều khiển chiếc xe theo hướng từ trung tâm Đà Lạt xuống huyện Đức Trọng. Đến khoảng 23h40 cùng ngày, lực lượng 113 phối hợp cùng ông Trần Đức Hạnh - quản lý bến xe, chốt chặn tại xã Hiệp An (huyện Đức Trọng), khống chế thành công đối tượng Lý Minh Khoa (34 tuổi, trú thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương), thu giữ ô tô 16 chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 29/3/2025 tại thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Trước đó, ngày 9/5, chị Dương Thị Thanh H. (SN 1992, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang) gửi đơn tới Công an tỉnh Khánh Hòa và VKSND cùng cấp, đề nghị khởi tố vụ án hình sự về việc bị một đối tượng dùng vật sắc nhọn rạch mặt. Theo đó, một người tên L. xông vào nhà chị H. ở xã Phước Đồng chửi bới và dùng vật sắc nhọn rạch vào vùng mặt chị.

Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Thành cùng vợ là chị Nguyễn Thị L. (33 tuổi) làm công nhân và thuê nhà trọ ở phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thành và chị L. xảy ra cãi vã liên quan đến chuyện gia đình. Mất kiểm soát, Thành dùng dao đâm chị L. rồi tự sát. Chị L. được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.