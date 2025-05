Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

TPO - Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (SN 2007) ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.