Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho người Campuchia xuất cảnh trái phép

TPO - Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, ngày 9/7, thực hiện kế hoạch đấu tranh, bóc gỡ đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Vị Xuyên phát hiện đối tượng Đinh Văn Thang (SN 1964) và Luận Văn Quang (SN 1996, cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn), đang tổ chức cho 4 công dân Campuchia xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Thang và Luận Văn Quang để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện thêm 2 đối tượng Nông Văn Nguyên (SN 1990, trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Chương Thị Mai (SN 1990, trú huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là đồng phạm có liên quan trong vụ án nhưng đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã tiến hành vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.