Vụ 42 người tháo chạy khỏi casino Campuchia: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng

TPO - Cấu kết với một người đàn ông không rõ lai lịch, 2 đối tượng tại An Giang đã thực hiện trót lọt nhiều vụ đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép qua Campuchia, để làm việc tại các casino nhằm hưởng lợi bất chính.

Chiều 20/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (40 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác định, trong số 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di về Việt Nam, có 6 người được Lệ và Danh đưa sang trước đó.

Tại cơ quan công an, Lệ khai nhận, từ khoảng tháng 5/2022, đối tượng này được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia với tiền công 100 ngàn đồng/khách.

Sau đó, Lệ móc nối với Danh. Nhiệm vụ của Danh là chở khách xuất cảnh đến bến sông phía bờ Việt Nam để giao cho Lệ đưa sang Campuchia.

Ngoài 6 người nói trên, cả 2 đối tượng Lệ và Danh còn nhiều lần đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia để làm việc tại các casino.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.