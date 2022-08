Bị bóc lột sức lao động, 40 người trốn khỏi casino bơi qua sông về Việt Nam

TPO - Làm việc quá giờ quy định nhưng không được nghỉ ngơi, không được trả lương nên 40 người làm việc tại casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) đã bàn bạc cùng nhau tìm cách bơi qua sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sáng 19/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, qua rà soát, xác định 42 người cùng nhập cảnh trái phép. Trong đó, chốt số 21 bắt giữ 40 người; 2 người còn lại là Đỗ Mạnh H. (16 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bơi sông Bình Ghi về bị mất tích, Nguyễn Tuấn H. (25 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị bảo vệ của casino Rich World bắt giữ lại.

Qua làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận, đa phần đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam. Sau khi sang Campuchia thì hợp đồng và làm việc tại casino Rich World; có một số đối tượng trước đó làm việc tại các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý.

Công việc hằng ngày của các đối tượng là làm game online và lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của quản lý casino.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do các đối tượng làm việc quá thời gian quy định nhưng không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên đã bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Đến khoảng 9h ngày 18/8, các đối tượng tập trung tại địa điểm đã thống nhất từ trước, rồi đồng loạt tấn công bảo vệ casino để chạy ra cổng và bơi sông Bình Ghi nhập cảnh vào Việt Nam.

Tối 18/8, 40 đối tượng được chuyển về Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hiện, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích.