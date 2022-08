Có dấu hiệu mua bán người trong vụ 42 lao động tháo chạy khỏi casino

TPO - Chiều 19/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, vụ 42 người tháo chạy khỏi casino Rich World (thuộc xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) để bơi qua sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam có dấu hiệu của hành vi mua bán người. Hiện, công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, trước mắt, công dân về thì tiếp nhận quản lý, kiểm tra sức khoẻ, lấy lời khai. Bước đầu các đối tượng khai có dấu hiệu mua bán người, bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Tuy nhiên, khi đặt chân sang Campuchia thì bị bán vào các casino dưới sự quản lý của các đối tượng người nước ngoài. “Đa số các đối tượng trở về là người từ các tỉnh miền Trung và miền Nam. Mặc dù nhập cảnh trái phép là sai, và các đối tượng sẽ phải xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, xét về góc độ nào đó họ cũng là nạn nhân. Hiện, chúng tôi đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh thông báo đến các tỉnh, thành có người liên quan trong vụ việc để sớm có kế hoạch tiếp theo", lãnh đạo Công an tỉnh An Giang thông tin. Trước đó, vào khoảng 9h ngày 18/8, một nhóm người từ casino Rich World đã đồng loạt bơi qua sông Bình Di (thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; đoạn đối diện chốt 21, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình). Tại đây, lực lượng biên phòng đã bắt giữ 40 người. Qua rà soát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình xác định, vụ việc trên có đến 42 người cùng nhập cảnh trái phép. Ngoài 40 người bị bắt thì 2 người còn lại là Đ.M.H. (16 tuổi, ngụ TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bơi sông Bình Di về bị mất tích; N.T.H (25 tuổi, ngụ TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị bảo vệ casino Rich World bắt giữ lại. Bước đầu các đối tượng khai nhận, đa phần đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau khi sang Campuchia thì hợp đồng và làm việc tại casino Rich World; một số người trước đó làm việc tại các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý. Tuy nhiên, do bị bắt làm việc quá thời gian quy định nhưng không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên các đối tượng đã bàn bạc, tập trung tại địa điểm, rồi đồng loạt tấn công bảo vệ casino để chạy ra cổng và bơi sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện, 40 người nói trên đã được cơ quan chức năng tỉnh An Giang bố trí ăn nghỉ tại Nhà văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú. Riêng, thiếu niên mất tích đến nay vẫn chưa tìm được. Kim Hà