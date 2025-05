Bản tin Hình sự: Cướp giật gần 500 tờ vé số đem bán lấy tiền mua ma tuý

TPO - TIN NÓNG ngày 9/5: 50 thanh thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn; Bóc gỡ đường dây bóc lột tình dục núp bóng xuất khẩu lao động; Công an Quảng Ninh bắt giữ thêm 3 đối tượng trong vụ buôn ma túy khủng...

Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Thắng (SN 2006), Nguyễn Văn Trí (SN 2006), Nguyễn Lê Anh Khôi (SN 2006) và Phan Văn Tạo (SN 2005, cùng trú tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do có mâu thuẫn, trong ngày 6 và 7/4, Thắng và Hiếu đã lôi kéo hơn 50 thanh thiếu niên, mang theo hung khí nguy hiểm như: dao tự chế, rựa, mác… xô xát, gây thương tích và truy đuổi nhau qua nhiều tuyến đường của TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (27 tuổi, trú Trung Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nợ 3 tỷ đồng nên Đạt nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối trong việc mượn tiền của người khác để trả nợ. Đạt gặp chị N. hỏi vay số tiền 3,7 tỷ đồng để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, hẹn ngày 14/2 sẽ trả tiền, chị N. tin là thật và đồng ý. Tuy nhiên, đến hẹn, Đạt không trả chị N. số tiền trên.

Rlan Plưr (SN 1989, trú huyện Đak Đoa) vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Plưr đã đột nhập vào nhà bà M. (xã An Phú, TP Pleiku) lấy một chiếc điện thoại để trên tủ lạnh và phá khóa cửa phòng ngủ, lục soát, cạy phá két sắt lấy 5,3 lượng vàng 24k cùng tiền mặt 60 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 600 triệu đồng. Plưr bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đối tượng còn khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 81 triệu đồng vào ngày 3/4, tại nhà anh H. (ở TP Pleiku).

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Nguyễn Thái Nguyên (SN 1983, trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Trần Văn Ngọ (SN 1980, trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra vụ buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật. Nguyên kết nối với Ngọ mua bán thuốc nhúng sầu riêng và thuốc bảo vệ thực vật từ Thái Lan về Việt Nam. Khi bị bắt quả tang thu giữ 293 thùng chứa thuốc dùng để làm chín, phòng ngừa bệnh và bảo quản trái sầu riêng. Số hàng hoá này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá gần 924 triệu đồng. Trong hơn 1 năm, hai đối tượng giao dịch khoảng 80 đơn hàng với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện đường dây đưa người xuất khẩu lao động sang Cô-Oét để hoạt động mại dâm. Hai đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án này được xác định là Lê Thị Ánh Sương (SN 1985) và Lê Thị Giang (SN 1977, trú tại Lệ Thủy, Quảng Bình) đang sống và làm việc tại Cô-Oét. Đối tượng đăng bài lên Facebook tuyển người đi Úc lao động. Khi có người liên hệ thì các chúng đã làm thủ tục đưa họ sang Cô-Oét, bước đầu để làm giúp việc, sau đó ép buộc các nạn nhân hoạt động mại dâm.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy, thu giữ thêm 13 bánh heroin, nâng tổng số lên 38 bánh heroin và 16 đối tượng đã bị bắt. Các đối tượng gồm: Dương Tiến Tú (SN 1985), Nguyễn Thị Phương (SN 1994) và Nguyễn Hữu Tráng (SN 1995, cùng trú tại Hà Nội). Trong đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Hữu Tráng có liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên cả hai đã bỏ trốn ngay sau khi biết tin Hà Thương Hải bị bắt...

Nguyễn Văn Hậu (SN 1997, ngụ Thanh Hóa) điều khiển xe máy trên các tuyến đường thuộc thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) tìm người bán vé số để cướp giật. Đến khu vực phía sau Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng, Hậu áp sát xe đạp điện của chị T. (SN 1989, ngụ thị xã Trảng Bàng) cướp giật 175 tờ vé số rồi tẩu thoát. Khoảng 10 phút sau, trên đường Lãnh Binh Tòng, Hậu tiếp tục cướp giật 323 tờ vé số của chị M. rồi về nhà. Số vé số cướp được Hậu bán cho Quý. Sau đó, Hậu đi mua ma tuý về sử dụng cùng Quý một số đối tượng khác.