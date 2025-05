Bản tin Hình sự: TikToker Lê Việt Hùng bị điều tra về hành vi gì?

TPO - TIN NÓNG ngày 8/5: Hoãn phiên tòa xét xử vụ lừa đảo tiền từ thiện xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai; Đối tượng sát hại 2 người ở Thái Nguyên rồi cố thủ trong nhà; TikToker Lê Việt Hùng bị bắt để điều tra về hành vi gì?

Ngày 8/5, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thư ký phiên tòa báo cáo vắng mặt những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, ông Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ tại nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai) vắng mặt. Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa cho rằng, việc thiếu vắng những người liên quan sẽ ảnh hưởng đến việc xét xử. HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, và mở lại vào ngày 28/5.

Trưa 7/5, tại gia đình ông N.V.T ở xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, đối tượng P.V.S (SN 2000, trú xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ) dùng dao chém nhiều nhát vào người, đầu, tay, chân bà H.T.H (SN 1985) khiến nạn nhân bị thương tích nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Cùng lúc đó, ông N.V.S (SN 1976, cùng ở xóm Nà Ca) đến nhà ông T. chơi cũng bị đối tượng S. dùng dao chém dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau 2 tiếng vận động, thuyết phục, lực lượng Công an đã khống chế và bắt được đối tượng khi đang cố thủ trong nhà.

Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Phước Điệp (49 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ông Hà Văn Non (62 tuổi) đến nhà của ông Vương Khương Ninh (63 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây) để nhậu. Trong khi hai người đang uống rượu thì ông Điệp đi ngang và ghé vào cùng ngồi uống. Một lúc sau đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại giữa ông Điệp và ông Non về việc xưng vai vế lớn nhỏ. Bất ngờ ông Điệp dùng hai tay đánh tới tấp vào đầu, mặt của ông Non, khiến ông gãy sống mũi, chảy máu mũi và bất tỉnh...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra lệnh tạm giữ hình sự; khám xét khẩn cấp nơi ở của TikToker Lê Việt Hùng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Lê Việt Hùng (SN 1987, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), là một cá nhân nổi bật trên nền tảng TikTok với các video chủ yếu liên quan đến giao thông và những cuộc đối thoại với lực lượng Cảnh sát giao thông tại các chốt kiểm tra trên địa bàn Hà Nội và các khu vực khác.

Bà Phạm Thị L (SN 1948, trú tại Thảo Nguyên, Mộc Châu, Sơn La) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Ở đầu dây bên kia, có một người đàn ông tự xưng là cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và thông báo bà L liên quan đến vụ buôn bán ma túy, đang thuộc diện theo dõi, điều tra, yêu cầu bà giữ bí mật tuyệt đối về cuộc gọi. Nghe những lời đe dọa trên bà L đã tức tốc lấy hết số tiền gần 200 triệu tiết kiệm ra ngân hàng để chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Trên đường ra ngân hàng bà L đã ra Công an phường Thảo Nguyên để được hướng dẫn...

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lộc Quang Lý - giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Lý là giáo viên Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương. Trong quá trình hướng dẫn đội trống, đội nghi thức và phụ trách thư viện, Lý đã nhiều lần có hành vi sờ vào các vùng nhạy cảm của nhiều nữ học sinh tiểu học. Các hành vi này xảy ra trong lúc Lý tiếp xúc trực tiếp với học sinh trong các hoạt động tập luyện đội trống, đội nghi thức và tại thư viện trường.