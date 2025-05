Bản tin 8H: Bắt giữ TikToker Lê Việt Hùng

TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ TikToker Lê Việt Hùng, người thường xuyên đến trụ sở Công an các phường trên địa bàn TP Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông quay phim, chụp ảnh, gây cản trở lực lượng công an thi hành công vụ.

Tối 7/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt giữ Lê Việt Hùng (sinh năm 1987, trú tại số 27 đường Lương Văn Trị, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, mạng xã hội gần đây xuất hiện tài khoản TikTok "Lê Việt Hùng” thường xuyên đến trụ sở Công an các phường trên địa bàn TP Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông quay phim, chụp ảnh, gây cản trở lực lượng công an thi hành công vụ, vi phạm về các địa điểm cấm được quay phim chụp ảnh. Thời gian từ 1/1/2024 đến nay. Gần đây nhất, khoảng 15h ngày 7/4 trên tuyến cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, Lê Việt Hùng bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra do ô tô không dán tem kiểm định. Trong video do Lê Việt Hùng phát tán, đối tượng này thể hiện thái độ thiếu hợp tác, có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng và pháp luật.

Ngày 7/5, lãnh đạo UBND xã Tây Giang, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, trên tuyến đường trục xã, đoạn qua thôn Đoài, xã Tây Giang, xe máy do ông T.Q.T. (SN 1953, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, thường trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải) điều khiển, chở theo vợ là bà T.T.T. (SN 1957, trú cùng địa chỉ), xảy ra va chạm với xe máy điện do 1 học sinh trường THPT trên địa bàn huyện Tiền Hải điều khiển, phía sau chở theo 1 học sinh khác. Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông T. tử vong vào trưa cùng ngày.

Tối 7/5, lãnh đạo UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã đến thăm viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai người dân bị sét đánh tử vong. Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, mẹ con chị C.D.T.N (45 tuổi) và C.D.Đ.T (10 tuổi, ngụ tại xã Phước Chính) bị sét đánh trúng khi làm rẫy, khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ. Lãnh đạo UBND huyện Bác Ái cho biết một trường hợp khác cũng bị sét đánh trong cơn mưa chiều 7/5, tại xã Phước Tiến. Sét đã đánh trúng chuồng bò làm chết hai con. Rất may, người dân ở gần đó bị sét đánh trúng được đưa đến bệnh viện cấp cứu qua cơn nguy hiểm.

Ngày 7/5, Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đầu tư mua hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot với giá gần 200 tỷ đồng. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ thống robot xạ phẫu có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật, mở ra cuộc cách mạng trong điều trị ung thư bằng phương pháp không xâm lấn, an toàn hơn và chính xác hơn. Điểm độc đáo nổi bật của CyberKnife S7 đó là ứng dụng công nghệ hướng dẫn bằng hình ảnh theo thời gian thực và cánh tay robot kết hợp gia tốc tuyến tính với năng lượng 6MV, di chuyển tự do trong không gian 3D, cho các cử động linh hoạt, có khả năng nhắm mục tiêu khối u dưới 1 milimet.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 39 độ C. Khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiều nơi ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ khoảng thời gian này cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 7/5, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số quán chuyên bán lòng lợn, cháo lòng, trong đó có hàng Lòng Chát ở quận Tân Bình. Đây là địa điểm kinh doanh món lòng xe điếu ở TPHCM chung thương hiệu với quán ăn đang gây tranh cãi khi quảng cáo bán lòng se điếu dài 40m, nặng 5,8kg. Đoàn tập trung vào truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu để kiểm nghiệm, làm rõ liệu sản phẩm có sử dụng phụ gia hay chứa chất độc hại không. Kết quả kiểm tra sẽ được công bố sau. Theo bà Lan, những thông tin về lượng lòng se điếu nhiều bất thường trên thị trường thời gian qua có thể là hành vi gian lận thương mại trong chế biến, thủ đoạn nhằm nâng giá, trục lợi từ món ăn vốn hiếm và đắt đỏ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Khuất Văn Sinh, người đàn ông có hành vi chửi bới, hành hung nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) đã công khai xin lỗi các y, bác sĩ và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị xử phạt hành chính. Trước đó, ngày 25/4, tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, Khuất Văn Sinh (sinh năm 1984, trú tại khu 24, xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) có hành vi xâm hại đến sức khỏe của nhân viên y tế trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 đến 40 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)