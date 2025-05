Bản tin 8H: Vietlott có thêm tỷ phú

TPO - Trong kỳ quay tối 6/5, Vietlott ghi nhận một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 5,4 tỷ đồng.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1186 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 6/5, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 89.374.369.800 đồng (gần 89,4 tỷ đồng), nhưng không có ai trúng. Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott tìm được 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 5.363.621.800 đồng (gần 5,4 tỷ đồng). Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1186 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 12 - 16 - 25 - 28 - 30 - 39 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 05. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm được 12 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.288 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 26.608 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 6/5, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng chủ trì buổi tiếp nhận, bàn giao Thanh tra Bộ Xây dựng về Thanh tra Chính phủ. Ông Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Thanh tra Chính phủ) cho biết 82 công chức Thanh tra Bộ Xây dựng được bàn giao về Thanh tra Chính phủ. Sau buổi làm việc này, Bộ Xây dựng cần hoàn thiện một số thủ tục liên quan đến công tác cán bộ trước ngày 15/5, gồm quyết định điều chuyển cán bộ, hồ sơ công chức, giấy thôi trả lương và chốt bảo hiểm xã hội tính đến ngày 31/5.

Ngày 6/5, tại TP Hạ Long, TAND tỉnh Quảng Ninh, Trại tạm giam Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh phối hợp tổ chức lễ công bố và tống đạt quyết định của Chủ tịch nước về ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân đối với người bị kết án tử hình Lý A Tùng (SN 1986, tên gọi khác là Lý A Sinh, quê quán tỉnh Lai Châu).Lý A Tùng đang chấp hành án tử hình tại Trại tạm giam (Công an tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" từ năm 2018. Quá trình xét xử, Lý A Tùng không kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm. Sau khi xét xử phúc thẩm, Lý A Tùng làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình gửi lên Chủ tịch nước. Ngày 23/4, Chủ tịch nước đã ra Quyết định số 571 về việc ân giảm hình phạt tử hình cho Lý A Tùng xuống tù chung thân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/5, Bắc Bộ phổ biến trời nắng mạnh, cục bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Ngày 8/5, khu vực này nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 37°C. Đây cũng là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở Bắc Bộ trong tháng 5. Ngày 7-8/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm không khí thấp, khoảng 50-55% càng làm gia tăng cảm giác oi bức. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 9/5, sau đó dịu dần. Khoảng chiều tối 9-10/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to sau khi đón không khí lạnh cuối mùa cường độ yếu. Tác động của không khí lạnh, ngày 10/5, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội cũng giảm đột ngột 6°C so với ngày hôm trước, còn 29°C.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với 16 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng. Trước chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 16 cán bộ công an đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi. Đại tá Nguyễn Duy Đông, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh việc 16 cán bộ công an tự nguyện nghỉ hưu sớm là minh chứng cho sự chuyển động tích cực trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh Hà Tĩnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 6/5, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Thái Học tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/5, UBND huyện Quốc Oai, TP Hà Nội có thông báo quyết định dừng công tác điều hành đối của 3 Chủ tịch UBND xã: Hưng Đạo, Hòa Thạch và Ngọc Mỹ. Lý do tạm dừng công tác nhằm tập trung chỉ đạo xử lý triệt để các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Quyết định nêu công tác điều hành chung được tạm giao cho Phó chủ tịch UBND các xã. Thời gian tạm dừng công tác đối với Chủ tịch UBND của 3 xã trên sẽ tùy thuộc vào hiệu quả, tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Cùng với đó, UBND huyện yêu cầu 3 xã trên cho tạm dừng công việc hàng ngày đối với các cán bộ địa chính - xây dựng của xã, để tập trung xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. (XEM CHI TIẾT)