Bản tin 8H: Bình Định ra thông báo khẩn sau vụ mô tô nước tông bé gái 8 tuổi tử vong

TPO - Sau vụ mô tô nước lao lên bờ tông chết bé gái, các xã đảo Nhơn Lý, Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) tạm dừng mọi hoạt động của mô tô nước, ca nô không đủ điều kiện hoạt động.

Sau chỉ đạo của UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ngày 2/5, các xã đảo Nhơn Lý, Nhơn Hải dừng hoạt động mô tô nước, ca nô không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, các phương tiện thủy nội địa không có đăng kiểm, đăng ký, hoạt động sai vùng, sai tuyến.Trong văn bản chỉ đạo ngày 1/5, UBND TP Quy Nhơn yêu cầu UBND các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn quản lý, dừng mọi hoạt động mô tô nước, ca nô không đủ điều kiện hoạt động kể từ ngày 2/5 cho đến khi có chỉ đạo mới. Động thái trên nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách sau vụ chiếc mô tô nước tại khu vực biển Hòn Khô (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) mất kiểm soát, lao lên bờ khiến cháu bé 8 tuổi thiệt mạng và một trẻ khác bị thương nặng vào sáng 1/5.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, các điểm du lịch tại địa phương đón khoảng 605.000 lượt khách trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.Cụ thể, ngày 1/5 và 2/5, lượng khách du lịch ước đạt lần lượt 300.000 và 305.000 lượt, tăng khoảng 20% so với năm 2024. Trong số này, khách lưu trú đạt 256.000 lượt, trong khi khách quốc tế chiếm 41.600 lượt, tăng lần lượt 8% và 11%. Tổng thu từ du lịch hai ngày đầu kỳ nghỉ ước tính đạt 1.620 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong ngày, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm chết 22 người, bị thương 44 người.So với cùng kỳ năm 2024 (ngày nghỉ thứ 3 dịp lễ 30/4 - 1/5), tai nạn giảm 15 vụ, giảm 14 người chết, tăng 6 người bị thương. Trong ngày 2/5, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 8.500 trường hợp vi phạm; tước hơn 300 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.000 trường hợp. Trong đó vi phạm nồng độ cồn đã xử lý hơn 2.100 trường hợp, vi phạm về tốc độ hơn 2.200 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Từ 4/5 trở đi, nền nhiệt tại đây có xu hướng tăng nhanh, khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày vượt ngưỡng 35°C. Khu vực miền Tây Nam xảy ra mưa rào và dông cục bộ. Ngày 3/5, vùng mưa có xu hướng mở rộng ra Nam Tây Nguyên và toàn Nam Bộ. Trong thời gian này có thể xuất hiện mưa to cục bộ, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cá biệt có điểm trên 60mm. Mưa chủ yếu tập trung vào khoảng chiều và đêm.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận hơn 73.000 lượt khám, cấp cứu. Trong số này, có gần 4.000 lượt liên quan đến tai nạn giao thông. Tính đến ngày 1/5, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước là khoảng 200.000 người. Trong khoảng thời gian từ sáng 30/4 đến sáng 1/5, đã có hơn 28.800 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Hơn 21.500 người đã được điều trị khỏi và xuất viện, trong khi gần 2.300 bệnh nhân được chuyển viện nội trú. Tổng số ca tử vong trong ngày đầu nghỉ lễ là 236 người. (XEM CHI TIẾT)

Tối 2/5, đại diện Ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 cho biết tạm hoãn mở cửa cho du khách thập phương chiêm bái xá lợi Trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức vào sáng 3/5 như kế hoạch trước đó.Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, đơn vị được Trung ương Giáo hội giao tổ chức sự kiện, cho biết thời điểm chiêm bái xá lợi Trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TPHCM) sẽ được thông báo khi có diễn biến mới. Ban Tổ chức cho biết đến chiều 2/5, đã có 1.088 phái đoàn với gần 50.000 người đã đăng ký chiêm bái xá lợi Trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự. Như vậy, trong sáng 3/5, người dân chỉ có thể đến chiêm bái Xá lợi Đức Phật đang được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn) tại huyện Bình Chánh, TP HCM. (XEM CHI TIẾT)