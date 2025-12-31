Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thiên tai gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm 2025, tình hình sạt lở tại Vĩnh Long tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Kinh phí bố trí cho việc khắc phục, xử lý chống sạt lở và gia cố còn hạn chế.

Thông tin tại buổi tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long, ngày 31/12.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra các loại thiên tai chủ yếu là dông, lốc, mưa lớn, sạt lở bờ sông, bờ biển… Ước thiệt hại hơn 101 tỷ đồng.

Trong đó, xảy ra 301 tuyến/điểm sạt lở chiều dài 15,4km bờ biển, ước thiệt hại hơn 41 tỷ đồng, Quỹ Phòng chống thiên tai, tỉnh đã hỗ trợ khắc phục thiệt hại gần 43 tỷ đồng. Tỉnh Vĩnh Long cũng triển khai thực hiện đầu tư 41 công trình, dự án thủy lợi phục vụ sản xuất với tổng vốn gần 326 tỷ đồng.

vl-7.jpg
Khu vực sạt lở cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long.

Liên quan đến tình hình sạt lở, UBND tỉnh Vĩnh Long mới đây tiếp tục làm việc với Sở NN&MT về Đề án bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, phương án thu hồi đất tại cồn Thanh Long, xã Quới Thiện và Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ, tham gia góp ý cụ thể nhằm hoàn thiện nội dung của hai đề án. Các đơn vị gửi văn bản góp ý về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 5/1/2026 để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến thành viên UBND tỉnh.

Năm 2025, ngành NN&MT Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt 6/8 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng gần 3,3%. Năm 2026, ngành đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng 3,2%.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #thiên tai #sạt lở #thiệt hại #Sở NN&MT #UBND tỉnh Vĩnh Long

