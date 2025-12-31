Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân xuống phố vui giao thừa, đón năm mới 2026

TPO

TPO - Trước thềm nhạc hội countdown và các hoạt động chào năm mới 2026, đông đảo người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và một số tỉnh thành nhằm tận hưởng bầu không khí sôi nổi, trẻ trung cùng mọi người.

report Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026 hút khách đêm giao thừa
tp-dong-nguoi-do-ve-7.jpg
Từ khoảng 19h, khu vực phố đi bộ Bạch Đằng tấp nập người dân. Trong khuôn khổ chương trình Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức ở khu vực này, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Giang Thanh
tp-dong-nguoi-do-ve-1.jpg
Càng về tối, dòng người ngày càng đông. Các ki-ốt quán cafe, trà sữa... ở dọc bờ sông Hàn đông kín khách.
tp-dong-nguoi-do-ve-6.jpg
Theo chị Phạm Thị Thanh Hương (phường Liên Chiểu), ngày cuối năm, gia đình chị lựa chọn ăn bữa cơm tất niên ở gần khu vực phố đi bộ, sau đó cùng nhau đi dạo, tham gia các hoạt động và dự kiến đón thời khắc Giao thừa ở đây. "Năm nay, các hoạt động rất đa dạng, từ văn nghệ, các trò chơi dân gian, hô hát bài chòi, ghi điều ước..., mọi thành viên trong gia đình đều có thể tham gia. Không khí rất náo nhiệt, háo hức chào đón một năm mới với nhiều kỳ vọng mới", chị Hương nói.
tp-dong-nguoi-do-ve-5.jpg
tp-dong-nguoi-do-ve-2.jpg
Nhiều gia đình trẻ cũng có mặt ở phố đi bộ Bạch Đằng từ rất sớm để chụp hình check-in, tham gia các hoạt động trò chơi.

Giang Thanh

photo Gia Lai: Dòng người đổ về quảng trường trung tâm ở Quy Nhơn đón chờ năm mới

Chương trình Gia Lai Countdown năm 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương” 21h mới bắt đầu, nhưng ngay từ chiều tối nay, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) để chọn vị trí đẹp, chờ đón khoảnh khắc chào năm mới.

tp-c_img-0417.jpg
Từ khoảng 19h, khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn đã trở nên nhộn nhịp. Các tuyến đường xung quanh đông dần phương tiện, lực lượng chức năng được huy động phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự.
tp-c_img-0361.jpg
tp-c_img-0421.jpg
Dòng người bắt đầu đổ về quảng trường để đón chờ các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu cũng như các phần trình diễn của ca sĩ.
tp-c_img-0409.jpg
Sân khấu chương trình được đầu tư quy mô với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.
tp-c_img-0314.jpg
Các vị khách nước ngoài đến theo dõi chương trình chào đón năm mới 2026.
tp-c_img-0363.jpg
tp-c_img-0372.jpg
Người dân du khách đón chờ chương trình.
tp-c_img-0373.jpg
Không chỉ trực tiếp hòa mình vào không khí sôi động tại quảng trường, nhiều người dân và du khách còn không quên livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội để chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới với người thân, bạn bè ở xa.
tp-c_img-0351.jpg
Các bạn trẻ hào hứng chào đón năm mới.
tp-c_img-0383.jpg
Dòng người đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành mỗi lúc một đông.

Trương Định

photo Quảng Ninh: Chương trình có quy mô 5 vạn khán giả chào đón năm mới
1000008986.jpg
Tối 31/12, người dân từ khắp nơi đổ vể Quảng trường 30 tháng 10 để cùng nhau đón năm mới tại chương trình nghệ thuật do tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
1000008987.jpg
Dòng người xếp hàng dài tại các lối vào bên trong sân khấu, mọi người đều hân hoan mong chở chương trình nghệ thuật hoành tráng này.
1000008990.jpg
Countdown "Chào năm mới 2026" của Quảng Ninh có chủ đề Kỷ luật-Đồng tâm Kiến tạo tương lai được xây dựng như một không gian nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa âm nhạc, trình diễn, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại. Ban Tổ chức quyết định phát hành 42.000 vé miễn phí, trong đó có 26.000 vé được mở cổng đăng ký trực tuyến.
1000008992.jpg
1000008994.jpg
Chị Nguyễn Thị Hương, trú Hà Nội cho biết chị cùng gia đình nghỉ lễ 4 ngày và chọn Quảng Ninh làm điểm đến cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch này. "Cả gia đình săn đón vé chương trình countdown của Quảng Ninh, cùng bên nhau trong thời khắc chào đón năm mới. Chúng tôi dự kiến sáng mai sẽ đi thăm di sản vịnh Hạ Long, sau đó sẽ đến Yên Tử chiêm bái và nghỉ dưỡng", chị Hương chia sẻ.
1000008995.jpg

Quốc Nam

report Hà Nội: Biển người đổ về Hồ Gươm chờ đón năm mới 2026

Ngay từ chập tối 31/12, người dân Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ nườm nượp đổ về phố đi bộ Hồ Gươm để tham dự lễ hội đếm ngược, háo hức chờ đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới 2026.

tp-tienphong-882.jpg
tp-tienphong-878.jpg
tp-tienphong-887.jpg

Đức Nguyễn - Duy Phạm

photo TPHCM: Nam thanh nữ tú xuống phố đón giao thừa
img-1043.jpg
Cuối giờ chiều ngày 31/12, khu vực trung tâm TPHCM thuộc phường Sài Gòn trở nên nhộn nhịp, sôi động khi nhiều bạn trẻ về đây chuẩn bị đón xem chương trình đại nhạc hội countdown và bắn pháo hoa chào năm mới 2026.
img-1075.jpg
Nam thanh nữ tú hân hoan chào đón năm mới.
img-1032.jpg

Ngô Tùng

report Những điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch ở TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam

TPHCM

Năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 tại 6 điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 1/1/2026.

3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn phường An Khánh. Điểm này sẽ bắn 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

image-8780.jpg
TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm chào mừng năm mới 2026. Ảnh: Duy Anh

Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao còn lại là tại khu trung tâm thành phố mới phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng thuộc phường Vũng Tàu. Hai điểm này mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào năm mới 2026 gồm Công viên văn hóa Đầm Sen - phường Bình Thới; Tòa tháp Saigon Marina IFC - phường Sài Gòn và khu Biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa thuộc xã Nhà Bè. Tại các điểm này, mỗi điểm bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngoài chương trình bắn pháo hoa, tối 31/12, TPHCM còn tổ chức sự kiện đếm ngược (Countdown) chào đón năm mới 2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, tạo không khí sôi động, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch.

Tây Ninh

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh, chương trình bắn pháo hoa được tổ chức kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp, với chiều cao bắn khoảng 150m. Thời lượng bắn từ 10 đến 15 phút, diễn ra trong khung thời gian từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Khu đô thị Eco Retreat, xã Bến Lức.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do doanh nghiệp bảo đảm. Đơn vị cung cấp, tư vấn và tổ chức bắn pháo hoa là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng).

Đồng Nai

Nhân dịp chào đón năm mới 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực cầu Hóa An (phường Trấn Biên). Chương trình bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026. Kinh phí thực hiện được huy động theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Đồng Nai còn tổ chức chuỗi hoạt động chào đón năm mới từ ngày 28/12/2025 đến sáng 1/1/2026 tại tuyến đường ven sông Đồng Nai. Sự kiện mang đến hành trình trải nghiệm sôi động với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại; các cuộc thi vũ đạo hấp dẫn cùng những màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên không kết hợp pháo hoa đa tầng trên mặt sông.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, kết hợp màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ đỉnh cầu Hóa An vào thời khắc giao thừa, tạo nên không khí rực rỡ chào đón năm mới 2026.

video TPHCM: Trận địa pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn sẵn sàng khai hỏa
Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn tất việc thiết lập trận địa pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn, sẵn sàng cho chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2026
report Hà Nội: Tạm cấm một số tuyến đường phục vụ chương trình Chào năm mới 2026
1-6634.jpg

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026, trong đó có Chương trình Hà Nội Countdown 2026 và các điểm bắn pháo hoa chào năm mới, diễn ra từ tối ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chào đón năm mới 2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông như sau:

Từ 13h ngày 31/12/2025, tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trong khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm; đồng thời cấm xe khách, xe tải đi vào các tuyến phố Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Trống, Nhà Chung, Hàng Gai, Hàng Hòm và Lý Thái Tổ.

Từ 18h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026, cấm ô tô đi vào các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút giao Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

photo Đà Nẵng: Công viên Biển Đông đông nghịt người chờ đón giao thừa

Chiều tối 31/12, Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng) đông nghịt người dân và du khách đến vui chơi, chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới. Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực công viên, dòng người nối dài, không khí rộn ràng, náo nhiệt trước thềm Tết Dương lịch 2026.

tp-tetcongvienbd-13.jpg
Ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 18h, Công viên Biển Đông đã bắt đầu đông người đến vui chơi, chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới. Ảnh: Duy Quốc.
tp-tetcongvienbd-10.jpg
tp-tetcongvienbd-3.jpg
Đông đảo người dân và du khách có mặt từ rất sớm để chờ thưởng thức chương trình ca nhạc.
tp-tetcongvienbd.jpg
Đặng Văn Long (đến từ Hà Nội) cho biết, năm nay anh cùng bạn gái chọn Đà Nẵng là nơi đón năm mới. “Không khí ở đây rất dễ chịu, biển đẹp, người đông nhưng trật tự, tạo cảm giác thoải mái khi đi chơi trong đêm cuối năm”, anh Long chia sẻ.
tp-tetcongvienbd-8.jpg
Không khí đón năm mới tại Công viên Biển Đông thêm phần sôi động với các hoạt động biểu diễn âm nhạc.
tp-tetcongvienbd-4.jpg
“Năm nay chương trình ca nhạc có sự góp mặt của các ca sĩ Đen Vâu, Bích Phương, LyLy nên nhóm của em đi từ rất sớm để được đứng gần sân khấu. Không khí ở đây rất vui, đông người nhưng trật tự, ai cũng háo hức chờ đến giờ biểu diễn”, Nguyễn Thủy Tiên (trú Sơn Trà) cho biết.
tp-tetcongvienbd-9.jpg
tp-tetcongvienbd-11.jpg
tp-tetcongvienbd-7.jpg
Nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm để “xí chỗ”, chọn vị trí thuận lợi gần sân khấu, chờ thưởng thức các tiết mục ca nhạc chào năm mới.
tp-tet2026.jpg
Khoảng 19h, các tuyến đường hướng về Công viên Biển Đông ghi nhận lượng phương tiện đổ về rất đông, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ.

Duy Quốc

img-1043.jpg
Cuối giờ chiều ngày 31/12, khu vực trung tâm TPHCM thuộc phường Sài Gòn trở nên nhộn nhịp, sôi động khi nhiều bạn trẻ về đây chuẩn bị đón xem chương trình đại nhạc hội countdown và bắn pháo hoa chào năm mới 2026.
img-1007.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong, từ lúc 17h đã có rất đông bạn trẻ tập trung tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ để sẵn sàng hòa vào không khí đêm nhạc hội chào năm mới với sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Trong ảnh: Các bạn trẻ xếp hàng check-in vào khu vực đón xem chương trình nhạc hội.
img-1011.jpg
img-1056.jpg
Từ chiều, Ngọc Trúc (bên phải, nhân viên văn phòng) cùng các bạn đã có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chuẩn bị cho một giao thừa sôi động. Cô cho biết, đây đã là năm thứ tư đón giao thừa và chào năm mới tại địa điểm﻿ này. "Mình thích không khí sôi nổi và bản thân cũng còn trẻ nên muốn ra ngoài cho thêm vui", Ngọc Trúc chia sẻ và cho biết nhóm bạn dự định sẽ vui chơi đến khuya.
img-1068.jpg
Nhiều bạn chọn cho mình chỗ ngồi trên phố đi bộ, chờ đến giờ bùng nổ cùng các hoạt động lễ hội.
img-1070.jpg
Nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng với không khí lễ hội﻿ đang ngập tràn ở khu vực trung tâm TPHCM.
img-1101.jpg
Mọi người hòa vào không gian trẻ trung, sôi động chào đón năm mới.
img-1075.jpg
Nam thanh nữ tú hân hoan chào đón năm mới.
img-1032.jpg
