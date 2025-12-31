Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường phục vụ chương trình Chào năm mới 2026

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chào đón năm mới 2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố.

1-6634.jpg

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026, trong đó có Chương trình Hà Nội Countdown 2026 và các điểm bắn pháo hoa chào năm mới, diễn ra từ tối ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chào đón năm mới 2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông như sau:

Từ 13h ngày 31/12/2025, tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trong khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm; đồng thời cấm xe khách, xe tải đi vào các tuyến phố Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Trống, Nhà Chung, Hàng Gai, Hàng Hòm và Lý Thái Tổ.

Từ 18h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026, cấm ô tô đi vào các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút giao Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức và người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng. Khi gặp các đoàn xe ưu tiên, xe chở quân, xe đặc chủng của lực lượng Công an, Quân đội làm nhiệm vụ, các phương tiện phải nhường đường, đi sát lề đường bên phải và dừng hẳn để đoàn xe ưu tiên đi qua.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ lái xe và chủ phương tiện biết, thực hiện và phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thanh Hà
#Phân luồng giao thông dịp Tết Nguyên Đán #Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 #An ninh #trật tự đón năm mới #Hướng dẫn giao thông khu vực hồ Hoàn Kiếm #Cấm phương tiện trên các tuyến phố trung tâm #Quy định ưu tiên xe cảnh sát #quân đội #Chấp hành luật giao thông trong lễ hội #Tổ chức phân luồng từ xa tại các nút giao #Hỗ trợ lực lượng công an trong sự kiện #Chương trình bắn pháo hoa chào năm mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục