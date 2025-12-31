Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 31/12, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

tienphong-3112mrsha.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: TTXVN.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng thời, hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận trọng trách mới, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu; đề nghị bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ niềm vinh dự, sự cảm ơn sâu sắc khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đã quan tâm tin tưởng giao trọng trách mới, khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cầu thị, khiêm tốn học hỏi, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: PGS.TS Tâm lý học; Cử nhân khoa học ngành tâm lý giáo dục. Bà Hà từng trải qua nhiều chức vụ công tác: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trường Phong
#Công tác nhân sự #Quyết định nhân sự #Bộ Chính trị #Thường trực Ban Bí thư

Xem thêm

Cùng chuyên mục