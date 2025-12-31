Nút giao An Phú, cửa ngõ phía Đông TPHCM... đông nghẹt trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch

TPO - Chiều 31/12, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân bắt đầu rời TP.HCM để về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Lưu lượng phương tiện đổ dồn ra các tuyến cửa ngõ khiến giao thông tại nhiều khu vực nhanh chóng ùn ứ, đặc biệt là hướng Đông thành phố.

Ghi nhận từ khoảng 17h, trục đường Mai Chí Thọ – tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Đông TP.HCM với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây – bắt đầu đông đúc.

Tại khu vực nút giao An Phú, dòng ô tô, xe máy ken đặc, di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như “đứng bánh”. Các nhánh đường dẫn lên cao tốc cũng rơi vào tình trạng quá tải khi lượng xe tăng đột biến.

Giao thông tại nút giao An Phú căng thẳng vào giờ tan tầm chiều 31/12.

Nguyên nhân do người dân tranh thủ rời thành phố sớm để tránh cao điểm, trong khi nhiều phương tiện di chuyển về các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên cùng lúc. Bên cạnh đó, một số đoạn đường đang tổ chức lại giao thông, kết hợp với lưu lượng xe container, xe tải lớn ra vào cảng khu vực Thủ Đức khiến áp lực giao thông gia tăng.

Dòng phương tiện xếp hàng chờ đèn tín hiệu ở nút giao An Phú.

Dòng phương tiện chen chúc hướng đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi về nút giao An Phú.

Người và xe chen chúc di chuyển qua nút giao An Phú.

Càng về chiều, lưu lượng phương tiện qua khu vực càng gia tăng.

Lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng đã được bố trí điều tiết, phân luồng tại các điểm nóng nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, do lượng phương tiện tưng đột biến, tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra trong khung giờ cao điểm chiều tối.

Đến khoảng 18h, mật độ giao thông trên đường Mai Chí Thọ và khu vực nút giao An Phú vẫn còn rất lớn. Nhiều tuyến đường đông nghẹt. Các phương tiện di chuyển chậm.

Dòng phương tiện nối đuôi kéo dài qua nút giao thông lớn nhất TPHCM vào chiều 31/12.

Dự báo trong tối 31/12 và sáng 1/1, lưu lượng xe rời TP.HCM tiếp tục ở mức cao. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, theo dõi thông tin giao thông và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.