Dự án xén vỉa hè đường Lê Văn Lương, bụi trắng đường, giao thông ùn tắc

Trong chuyến kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm và công tác chuẩn bị Tết mới đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đặc biệt lưu ý các chủ đầu tư và địa phương về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ông yêu cầu quá trình thi công và vận chuyển vật liệu phải hạn chế tối đa bụi bẩn, thực hiện nghiêm phương châm "làm đến đâu gọn gàng đến đó".

Về tiến độ, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các đơn vị phải bám sát và kiểm đếm từng phần việc để đảm bảo hiệu quả thực tế. Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo cơ sở phải làm hết khả năng để người dân được hưởng lợi; tuyệt đối không để việc thi công gây đảo lộn đời sống dân sinh, đảm bảo tiêu chí công trình xanh, sạch, đẹp ngay trong quá trình xây dựng.