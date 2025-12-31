Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Dự án xén vỉa hè đường Lê Văn Lương, bụi trắng đường, giao thông ùn tắc

Phùng Linh

TPO - Dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12 để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch, nhưng đến nay (30/12), dự án xén vỉa hè, mở rộng nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân vẫn trong tình trạng thi công dang dở, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện gây mất an toàn giao thông và ùn tắc cục bộ.

xenviahe-14.jpg
Tháng 12, tại khu vực nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (Hà Nội), các đơn vị chức năng đang triển khai cải tạo nút giao này bằng việc mở rộng mặt đường, thu hẹp một phần vỉa hè.
xenviahe-05.jpg
Theo đó, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi mở rộng mặt đường như cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thoát nước cũng được di dời, điều chỉnh cho phù hợp với phương án thi công.
xenviahe-10.jpg
Trái ngược với các yêu cầu nghiêm ngặt về đảm bảo vệ sinh môi trường, dọc theo tuyến đường đang thi công xuất hiện tình trạng vật liệu xây dựng, đất đá sau khi đào xới được tập kết tràn lan lấn chiếm lòng đường, gây cản trở tầm nhìn và thu hẹp không gian di chuyển của các phương tiện.
xenviahe-06.jpg
Rào chắn sơ sài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại các làn đường đang được mở rộng.
tp-xenviahe-08.jpg
tp-xenviahe-04.jpg
tp-xenviahe-03.jpg
Tại nhiều vị trí mép đường vừa xén, các hố ga, miệng cống xuất hiện tình trạng không nắp đậy hoặc chỉ được che chắn sơ sài bằng vài tấm ván mỏng, cành cây, trở thành những "cái bẫy" nguy hiểm cho người đi xe máy, đặc biệt vào buổi tối.
xenviahe-07.jpg
Khu vực này có mật độ phương tiện lớn, nhất là vào cuối giờ chiều nên việc tổ chức giao thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện bất chấp "trèo" lên vỉa hè đang thi công dở để tránh tắc.
xenviahe-02.jpg
Công trường vắng bóng công nhân trong những ngày cận Tết Dương lịch.
xenviahe-15.jpg
Việc thi công chậm tiến độ kết hợp với việc tổ chức rào chắn thiếu khoa học đã khiến nút giao này trở thành "điểm đen" ùn tắc cục bộ kéo dài trong những ngày qua.
xenviahe-13.jpg
Người tham gia giao thông buộc phải điều khiển phương tiện luồn lách qua những đống phế thải xây dựng và bụi bặm để thoát khỏi khu vực nút thắt cổ chai.
xenviahe-12.jpg
Hướng vào trung tâm thành phố trở thành nỗi ám ảnh với người dân. Vào giờ cao điểm mỗi sáng, hàng nghìn phương tiện chen chúc để thoát qua điểm nghẽn, khiến giao thông khu vực này thường xuyên tê liệt.

Trong chuyến kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm và công tác chuẩn bị Tết mới đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đặc biệt lưu ý các chủ đầu tư và địa phương về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ông yêu cầu quá trình thi công và vận chuyển vật liệu phải hạn chế tối đa bụi bẩn, thực hiện nghiêm phương châm "làm đến đâu gọn gàng đến đó".

Về tiến độ, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các đơn vị phải bám sát và kiểm đếm từng phần việc để đảm bảo hiệu quả thực tế. Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo cơ sở phải làm hết khả năng để người dân được hưởng lợi; tuyệt đối không để việc thi công gây đảo lộn đời sống dân sinh, đảm bảo tiêu chí công trình xanh, sạch, đẹp ngay trong quá trình xây dựng.

Phùng Linh
#giao thông #Lê Văn Lương #nút giao #tắc đường #xén vỉa hè #Hà Nội #thi công

