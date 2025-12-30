Thực trạng công trường đục thông Ngõ 15 nối đường Ngọc Hồi với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội - chủ đầu tư) cho biết tại ngõ 15 đường Ngọc Hồi các nhà thầu đang thực hiện xén vỉa hè mở rộng mặt đường; mở đường nhánh (kéo dài ngõ 15) để kết nối ra đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Sau khi dự án hoàn thành, các phương tiện ô tô, xe tải, xe container đi từ đường Ngọc Hồi - Giải Phóng sẽ rẽ vào đường ngõ 15 Ngọc Hồi để ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, không đi qua nút Pháp Vân, Ngọc Hồi và khu vực trước bến xe Nước Ngầm.

Ngoài ra, dự án cũng thực hiện các hạng mục kèm theo như xén dải phân cách giữa đường Đỗ Mười để mở rộng mặt đường tạo riêng làn rẽ trái cho các phương tiện rẽ trái từ đường Đỗ Mười ra đường Ngọc Hồi, xén dải phân cách mở rộng mặt đường khu vực nút giao đường Trần Thủ Độ với đường Đỗ Mười, sơn kẻ, biển báo, điều chỉnh đèn tín hiệu tổ chức lại giao thông khu vực để giảm ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông theo quy chuẩn.

Công trình có thời gian thực hiện xong trong quý I/2026 với mức tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng - nguồn ngân sách.