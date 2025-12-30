Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thực trạng công trường đục thông Ngõ 15 nối đường Ngọc Hồi với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Anh Trọng

TPO - Có tiến độ xong trong quý I/2026 nhưng do ùn tắc giao thông tại nút giao Pháp Vân trở nên nhức nhối nên việc thi công, mở rộng ngõ 15 nối đường Ngọc Hồi (QL1) với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Bắc Nam) được đẩy nhanh thi công ngày đêm, hoàn thành trước 15/1/2026.

tp-1-2302.jpg
Chiều 29/12, ùn tắc tiếp tục xảy ra kéo dài trên đường Ngọc Hồi hướng về đường Giải Phóng và nút giao Pháp Vân.
tp-2-3542.jpg
Ngoài mật độ xe đông, đường Ngọc Hồi (QL1) hướng Văn Điển về nút giao Pháp Vân đang có nhiều ô tô tải, xe khách lưu thông để ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
tp-3a-3077.jpg
Thời điểm từ 17 đến 16h chiều 29/12, đường Ngọc Hồi hướng về đường Giải Phóng, nút giao Pháp Vân ùn tắc kéo dài cả km. Để giải quyết tình trạng này, UBND TP Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng cải tạo, mở rộng mặt đường Ngõ 15 Ngọc Hồi (đường mũi tên), sau đó tổ chức cho ô tô đi vào đây để ra cao tốc.
tp-4-1981.jpg
Ở cuối ngõ 15 Ngọc Hồi là đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ngõ 15 và đường dẫn đang được ngăn cách bởi một hàng rào.
tp-5-7402.jpg
Để xe từ đường Ngọc Hồi (QL1) ra được cao tốc, hiện các đơn vị thi công đang xén vỉa hè, dải phân cách mở rộng lòng đường và dỡ rào đoạn cuối ngõ 15.
tp-6-5932.jpg
Mặc dù tiến độ thi công của công trình là quý I/2026 nhưng Sở Xây dựng đang yêu cầu các đơn vị thi công phải hoàn thành trước 15/1.
tp-7-4637.jpg
Ngõ 15 Ngọc Hồi rộng khoảng 6-7 m, chỉ 2 làn xe, nay các đơn vị thi công đã xén vỉa hè, mở rộng mỗi bên thêm một làn đường, đưa chiều rộng mặt cắt ngang ngõ 15 từ 2 làn xe lên 4 làn xe.
tp-8-9309.jpg
Hiện hàng rào đoạn cuối ngõ 15 đường Ngọc Hồi đã được dỡ bỏ, mở lối ra cao tốc, xe công trường đang lu lèn nền đường vừa được mở rộng.

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội - chủ đầu tư) cho biết tại ngõ 15 đường Ngọc Hồi các nhà thầu đang thực hiện xén vỉa hè mở rộng mặt đường; mở đường nhánh (kéo dài ngõ 15) để kết nối ra đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Sau khi dự án hoàn thành, các phương tiện ô tô, xe tải, xe container đi từ đường Ngọc Hồi - Giải Phóng sẽ rẽ vào đường ngõ 15 Ngọc Hồi để ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, không đi qua nút Pháp Vân, Ngọc Hồi và khu vực trước bến xe Nước Ngầm.

Ngoài ra, dự án cũng thực hiện các hạng mục kèm theo như xén dải phân cách giữa đường Đỗ Mười để mở rộng mặt đường tạo riêng làn rẽ trái cho các phương tiện rẽ trái từ đường Đỗ Mười ra đường Ngọc Hồi, xén dải phân cách mở rộng mặt đường khu vực nút giao đường Trần Thủ Độ với đường Đỗ Mười, sơn kẻ, biển báo, điều chỉnh đèn tín hiệu tổ chức lại giao thông khu vực để giảm ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông theo quy chuẩn.

Công trình có thời gian thực hiện xong trong quý I/2026 với mức tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng - nguồn ngân sách.

Anh Trọng
#Ùn tắc #nút giao pháp vân #đường ngọc hồi #giao thông #Sở Xây dựng hà nội #thi công ngõ 15

Xem thêm

Cùng chuyên mục