Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Yêu cầu kiểm tra doanh nghiệp có xe khách tai nạn làm 9 người tử vong

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra doanh nghiệp (DN) chủ quản xe khách bị tai nạn làm 9 người tử vong ở Lào Cai xảy ra ngày 27/12. Nội dung kiểm tra sẽ làm rõ xe gặp nạn, công tác chấp hành các quy định của DN chủ quản.

Ngày 29/12 Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, xác minh nhanh, xe 29B-614.06 được xác định là của với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, trụ sở tại Hà Nội.

Để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của doanh nghiệp trong vụ tai nạn nghiêm trọng vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Kiểm tra giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, chính quyền địa phương, kiểm tra, xác minh toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 8/1/2026.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn ngày 27/12.

Phòng Quản lý vận tải cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải của doanh nghiệp này. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng Quản lý vận tải có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố Hà Nội trước ngày 12/1/2026.

Trước đó, vào ngày 27/12, xe khách BKS 29B-614.06 chở theo 18 người (cả lái xe) xuất phát từ Hà Nội chạy lên Lào Cai. Khi đến km Km35 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vụ tai nạn làm 9 người tử vong, 9 người bị thương, phương tiện ô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi xác minh, kiểm tra nhanh, Sở Xây dựng Hà Nội Phương xác minh, xe gặp nạn có BKS 29B-614.06, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, địa chỉ tại số 4, ngách 12/14 phố Lương Khánh Thiện (Hà Nội). Xe khách đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu "Xe hợp đồng".

Anh Trọng
#tại nạn #tai nạn xe khách lào #lào cai #sở xây dựng hà nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục