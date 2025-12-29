Yêu cầu kiểm tra doanh nghiệp có xe khách tai nạn làm 9 người tử vong

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra doanh nghiệp (DN) chủ quản xe khách bị tai nạn làm 9 người tử vong ở Lào Cai xảy ra ngày 27/12. Nội dung kiểm tra sẽ làm rõ xe gặp nạn, công tác chấp hành các quy định của DN chủ quản.

Ngày 29/12 Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, xác minh nhanh, xe 29B-614.06 được xác định là của với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, trụ sở tại Hà Nội.

Để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của doanh nghiệp trong vụ tai nạn nghiêm trọng vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Kiểm tra giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, chính quyền địa phương, kiểm tra, xác minh toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 8/1/2026.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 27/12.

Phòng Quản lý vận tải cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải của doanh nghiệp này. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng Quản lý vận tải có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố Hà Nội trước ngày 12/1/2026.

Trước đó, vào ngày 27/12, xe khách BKS 29B-614.06 chở theo 18 người (cả lái xe) xuất phát từ Hà Nội chạy lên Lào Cai. Khi đến km Km35 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vụ tai nạn làm 9 người tử vong, 9 người bị thương, phương tiện ô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi xác minh, kiểm tra nhanh, Sở Xây dựng Hà Nội Phương xác minh, xe gặp nạn có BKS 29B-614.06, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, địa chỉ tại số 4, ngách 12/14 phố Lương Khánh Thiện (Hà Nội). Xe khách đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu "Xe hợp đồng".