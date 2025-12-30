Cần Thơ bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND Thành phố

TPO - Sáng 30/12, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Cần Thơ đã thống nhất bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, quyết định về quy hoạch, ngân sách, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là bảng giá đất mới áp dụng từ năm 2026.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND Thành phố vừa được bầu

Tại kỳ họp, sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự của UBND Thành phố, các đại biểu HĐND đã bầu bổ sung ủy viên UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, bà Phạm Thị Phượng - Giám đốc Sở Nội vụ, ông Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra TP. Cần Thơ, ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính được đại biểu HĐND bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố.

Cũng tại kỳ họp, bà Mã Thị Tươi - Phó Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ thông tin, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trần Thị Thanh Thúy, nguyên Chánh Thanh tra Thành phố.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, kỳ họp cũng thảo luận, quyết định hàng loạt nội dung cấp thiết liên quan đến cơ chế, chi ngân sách cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; các nhiệm vụ điều tra thống kê; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, HĐND cũng xem xét điều chỉnh Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau hợp nhất với Hậu Giang, Sóc Trăng).

Đặc biệt, HĐND TP. Cần Thơ sẽ xem xét ban hành các tiêu chí xác định vị trí, loại đất, bảng giá đất và danh mục các khu đất đấu thầu, thí điểm dự án đầu tư, nhằm bảo đảm quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trước đó, UBND TP. Cần Thơ dự thảo phương án điều chỉnh bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1/1/2026, với đề xuất tăng giá đất tại một số địa bàn thuộc Cần Thơ cũ, cơ bản giữ nguyên giá đất tại địa bàn tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ. Mức giá đất mới được đề xuất mới tăng từ 20-40% so với giá đất hiện hành,

Với mức tăng trên, giá đất cao nhất trên địa bàn Cần Thơ sẽ hơn 177 triệu đồng/m2 - vị trí đất mặt đường Hòa Bình (phường Ninh Kiều), tăng hơn 29 triệu đồng so với giá đất hiện hành.

Quang cảnh kỳ họp.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND TP. Cần Thơ cũng xem xét, thông qua đề án tổ chức, sắp xếp, kiện toàn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố, trên cơ sở hợp nhất các quỹ trước khi sáp nhập tỉnh thành.