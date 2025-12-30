Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự ở Đồng Tháp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quyết định chuẩn y bà Nguyễn Thị Lan (sinh 1976), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trao quyết định của Ban Bí thư cho bà Nguyễn Thị Lan.

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chúc mừng bà Nguyễn Thị Lan và mong muốn bà Lan tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, điều động, chỉ định ông Phan Văn Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hồng Ngự.