Thủ tướng: ‘Thừa thắng xông lên’ hoàn thành toàn bộ ‘Chiến dịch Quang Trung’

TPO - Với tinh thần "thừa thắng xông lên", Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố huy động tổng lực, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung", lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sáng 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP

Để mỗi hộ dân đều có nhà đón Tết, Thủ tướng đã phát động "Chiến dịch Quang Trung", mục tiêu đến ngày 31/12/2025 hoàn thành sửa chữa tất cả các nhà cho người dân có nhà phải sửa chữa và đến ngày 31/1/2026 hoàn thành xây mới toàn bộ nhà cho hộ dân phải xây dựng lại.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa nhân văn, được mọi chủ thể tham gia với tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình cảm đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cam kết tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành đạt và vượt toàn bộ mục tiêu của Chiến dịch và kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để mọi người dân đều có nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc.

"Phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã"

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã.

Chỉ sau 1 tháng phát động, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, cơ bản hoàn thành 100% sửa chữa nhà cho người dân; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công và hoàn thành 42% và cam kết sẽ hoàn thành trước 25/1/2026.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để "Chiến dịch Quang Trung" đạt mục tiêu ban đầu.

Với tinh thần "thừa thắng xông lên", Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực, chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung", lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung", người đứng đầu Chính phủ yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống. Các địa phương chủ động, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết.