Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Thời tiết tại TPHCM và các điểm du lịch phía Nam kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết TPHCM và các điểm du lịch phía Nam không mưa, ngày nắng, tiết trời hanh khô, sáng sớm trời se lạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị áo chống nắng, nón mũ, ô dù khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa có thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp Tết Dương lịch 2026 trên khu vực TPHCM và một số điểm du lịch.

Theo đó, về xu thế chung, khoảng ngày 1-2/1/2026, không khí lạnh được tăng cường xuống nước ta. Thời tiết TPHCM, mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Riêng từ ngày 1-4/1/2026, sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-33 độ C, khu vực Sở Sao (Bình Dương cũ) có nơi trên 33 độ C; nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21-24 độ C; chỉ số UV cao nhất từ 5-8.

1.jpg
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết TPHCM và các điểm du lịch phía Nam không mưa, ngày nắng, tiết trời hanh khô, sáng sớm trời se lạnh. Ảnh minh họa: Duy Anh

Thời tiết chi tiết tại TPHCM từ ngày 30/12/2025 đến ngày 2/1/2026 như sau:

Khu vực trung tâm thành phố (Phường Sài Gòn, phường Bàn Cờ, phường Khánh Hội, phường Bình Thạnh, phường Diên Hồng, phường Phú Nhuận, phường Chợ Lớn, phường Bình Tây, phường Chánh Hưng, phường Bình Đông, phường Hòa Bình, phường Gò Vấp, phường Tân Bình, phường Tân Phú): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ C, thấp nhất từ 22-23 độ C.

Khu vực phía Đông (Phường An Khánh, phường Bình Trưng, phường Cát Lái, phường Hiệp Bình, phường Tam Bình, phường Thủ Đức, phường Long Bình, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Trường, phường Long Phước): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, thấp nhất từ 22-23 độ C.

Khu vực phía Tây (Phường Bình Hưng Hòa, phường An Lạc, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, Xã Bình Lợi): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, thấp nhất từ 22-23 độ C.

Khu vực phía Bắc và Đông Bắc (Phường Thới An, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm, xã Thái Mỹ, xã Củ Chi, xã Nhuận Đức, xã An Nhơn Tây, xã Phú Hòa Đông, xã Tân An Hội, phường Bình Dương, phường Chánh Hiệp, phường Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, phường Đông Hòa, phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Khánh, phường Tân Hiệp, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Chánh Phú Hòa): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, thấp nhất từ 22-24 độ C.

Phía Đông Nam (Phường Tân Thuận, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Bình Hưng, xã Hưng Long, xã Thạnh An, xã Cần Giờ, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, Rừng Sác, phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, xã Long Sơn): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, thấp nhất từ 22-24 độ C.

tp-suong-mu-9.jpg

Thời tiết một số địa điểm du lịch trong đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026

Huế: Ngày nắng, không mưa; Gió đông nam cấp 2-3; Nhiệt độ thấp nhất: 15-16 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 25-26 độ C.

Đà Nẵng: Ngày nắng, không mưa; Gió đông nam cấp 2-3; Nhiệt độ thấp nhất: 17-18 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 24-25 độ C.

Nha Trang: Ngày nắng, không mưa; Gió Đông Bắc cấp 3-4; Nhiệt độ thấp nhất: 20-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 26-27 độ C.

Đà Lạt: Ngày nắng, không mưa; Gió nhẹ; Nhiệt độ thấp nhất: 10-11 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 23-24 độ C.

Phan Thiết: Ngày nắng, không mưa; Gió Đông Bắc cấp 3-4; Nhiệt độ thấp nhất: 22-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 29-30 độ C.

Cần Thơ: Ngày nắng, không mưa; Gió nhẹ; Nhiệt độ thấp nhất: 23-24 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 30-31 độ C.

Hà Tiên: Ngày nắng, không mưa; Gió Đông Bắc cấp 2-3; Nhiệt độ thấp nhất: 24-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 28-29 độ C.

Đặc khu Côn Đảo: Ngày nắng, không mưa; Gió Đông Bắc cấp 5; Nhiệt độ thấp nhất: 24-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 29-30 độ C.

Đặc khu Phú Quốc: Ngày nắng, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 30-31 độ C.

“Tiết trời hanh khô, sáng sớm trời se lạnh. Đề phòng các bệnh về hô hấp ở người già và trẻ nhỏ. Người dân cần chuẩn bị áo chống nắng, nón mũ, ô dù khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
#Thời tiết #TPHCM #Nam Bộ #Tết Dương lịch #Dự báo thời tiết #Khí hậu #Du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục