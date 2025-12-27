Chiêu thức ‘khủng bố’ của 'Được Đất Bắc 620'; Một người được thưởng Tết Nguyên đán hơn 1,8 tỷ đồng

TPO - Một người được thưởng Tết Nguyên đán hơn 1,8 tỷ đồng; Chiêu thức ‘khủng bố’ của trùm mua bán nợ khiến người dân khiếp sợ; Nhà máy hơn 2.600 công nhân ở TPHCM ngừng hoạt động; Thông tin vụ đe dọa đánh bom sân bay Long Thành... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPHCM: Một người được thưởng Tết Nguyên đán hơn 1,8 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TPHCM, đến ngày 25/12, đã có hơn 3.800 doanh nghiệp với khoảng 694.300 lao động trên địa bàn TPHCM gửi báo cáo về tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TPHCM đạt hơn 1,84 tỷ đồng/người, thuộc về một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Mức thưởng thấp nhất dưới 1 triệu đồng/người. Tiền thưởng bình quân khoảng 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với Tết Nguyên đán năm 2025.

Đối với Tết Dương lịch 2026, mức thưởng cao nhất là hơn 1,1 tỷ đồng, mức thấp nhất khoảng 750.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân là 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với năm trước.

Chim quý hiếm liên tiếp xuất hiện, 'hạ cánh' giữa khu dân cư

Những ngày gần đây, tại một khu dân cư ở TPHCM liên tiếp ghi nhận các trường hợp chim quý hiếm bất ngờ xuất hiện, thu hút sự chú ý của người dân..

Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm TPHCM xác định đây đều là chim hồng hoàng, loài chim thuộc nhóm IB – động vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.

Hình ảnh chim hồng hoàng thuộc nhóm động vật quý hiếm.

Theo lực lượng kiểm lâm, việc chim quý hiếm liên tiếp xuất hiện trong khu dân cư có thể do lạc đàn, kiệt sức hoặc môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nuôi nhốt, mua bán hay tự ý thả các loài động vật hoang dã quý hiếm mà cần báo ngay cho kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)

Chiêu thức ‘khủng bố’ của trùm mua bán nợ khiến người dân khiếp sợ

Liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản do Hồ Thành Được (còn gọi là Được “Đất Bắc”, SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu, Công an TPHCM đã vạch rõ nhiều thủ đoạn tinh vi trong hoạt động “đòi nợ thuê” núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ khiến người dân khiếp sợ.

Băng nhóm của Được chỉ đạo thành lập nhiều pháp nhân như Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, do người khác đứng tên đại diện pháp luật. Trên các trang giới thiệu, họ quảng bá hoạt động mua bán và “thu hồi nợ” như dịch vụ hợp pháp, uy tín, chuyên nghiệp, nhằm che giấu hành vi đòi nợ thuê trái pháp luật.

Hồ Thành Được, cầm đầu băng nhóm. Ảnh: Công an TP HCM

Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ “giả cách”, Được chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục, sử dụng ô tô có logo công ty đến nhà con nợ la hét, gây áp lực tâm lý, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt để buộc trả tiền.

Một số đàn em được phân công ghi lại toàn bộ quá trình đòi nợ, sau đó cắt ghép thành clip đăng lên mạng xã hội. Ngoài xuất hiện tại nhà con nợ, nhóm này còn dùng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện liên tục để uy hiếp tinh thần, thậm chí gửi “thông báo nợ” đến nơi làm việc hoặc người thân của nạn nhân để tạo sức ép trả nợ thay. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM chốt cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

Lịch nghỉ Tết của học sinh được UBND thông qua ngày 26/12. Theo đó, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ của học sinh TPHCM kéo dài 11 ngày, trường hợp ngoại lệ sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể.

Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ tối đa 11 ngày, từ 12-22/2/2026 (tức 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng).

Trường hợp muốn linh động kéo dài kỳ nghỉ lên 14 ngày, kèm đảm bảo tiến độ chương trình, UBND giao Sở hướng dẫn cụ thể cho các trường.

Đề xuất 4 tên gọi công viên đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM

Cuộc Sống, Ngày Mai, Gắn Kết và Khát Vọng được nhà đầu tư đề xuất đặt tên cho công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Thông tin nêu trong báo cáo tiến độ thực hiện dự án công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), được Sở Xây dựng gửi UBND TPHCM.

Bên trong khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ. Ảnh: Duy Anh.

Doanh nghiệp đề xuất tên là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu, đơn vị tài trợ xây dựng. Việc đặt tên là cần thiết vì theo quy hoạch đã được phê duyệt, công viên không chỉ là không gian cây xanh, sinh hoạt cộng đồng mà còn có khu triển lãm, trưng bày.

Về bốn phương án đặt tên cho công viên, Sở Xây dựng kiến nghị giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp các cơ quan trình UBND TPHCM quyết định.

Nhà máy hơn 2.600 công nhân ở TPHCM ngừng hoạt động

Gặp khó khăn đơn hàng, doanh nghiệp may mặc của Hàn Quốc ngừng hoạt động nhà máy ở Bình Dương cũ, 2.640 nhân công mất việc trước Tết.

Đơn vị gặp khó khăn là Công ty TNHH Panko Vina, vốn đầu tư Hàn Quốc, có nhà máy ở Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Bến Cát.

Công ty cho biết gặp khó khăn kéo dài sau Covid-19, không tìm được đơn hàng mới. Doanh nghiệp không thể duy trì sản xuất, phải dừng hoạt động tại nhà máy để thu gọn quy mô và tập trung sản xuất về cơ sở còn lại ở Quảng Nam (nay là Đà Nẵng).

Theo kế hoạch, người lao động làm việc đến hết ngày 15/1/2026, nhà máy duy trì sản xuất đến hết 31/1/2026 để hoàn tất các đơn hàng dang dở. Từ 1/2/2026, tức 15 tháng Chạp, doanh nghiệp dừng hoạt động.

Thông tin vụ đe dọa đánh bom sân bay Long Thành

Công an tỉnh Đồng Nai vừa xử lý một trường hợp bình luận đe dọa khủng bố trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến an ninh hàng không.

Cụ thể, ngày 19/12, sân bay Long Thành tổ chức các chuyến bay chính thức đầu tiên với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng N.L.T (bìa phải).

Tuy nhiên, trước đó, ngày 17/12, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai, phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định người liên quan là N.L.T. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đăng bình luận đe dọa với mục đích “trêu đùa cho vui”, không có ý định thực hiện. Tuy nhiên, hành vi này thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. (XEM CHI TIẾT)

Cảnh sát thả dây, giải cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m

Trong lúc đi làm rẫy tại Đồng Nai, một nam thanh niên bất ngờ rơi xuống hố sâu khoảng 10m. Nạn nhân được xác định là Đ.M.T. (SN 2006, ngụ phường Phước Long). Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng thả dây, kịp thời giải cứu nạn nhân lên an toàn.

Cảnh sát trao đổi, trấn an nạn nhân ở dưới hố. Ảnh: A.X

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình đi làm rẫy, anh T. vô tình rơi xuống hố sâu do nắp gỗ đã bị mục nát theo thời gian, không còn khả năng chịu lực.

Sau khi được giải cứu an toàn, nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế để sơ cấp cứu và đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Long tiếp tục theo dõi, kiểm tra sức khỏe. (XEM CHI TIẾT)