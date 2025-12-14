Lý do cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM hưởng án treo; Phát hiện 21 tiếp viên dưới 18 tuổi tại quán hát

TPO - Lý do cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM được hưởng án treo?; Phát hiện 21 nữ tiếp viên dưới 18 tuổi tại quán karaoke; Hơn 400 tỷ đồng 'thay áo' vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm; Bắt đối tượng chuyên cầm cố vàng giả ở Đồng Nai,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Vì sao cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM được hưởng án treo?

TAND TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) 8 năm tù; Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 năm tù; Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 2 năm 6 tháng tù; Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 3 năm tù treo về tội Vi phạm quy định đấu thầu.

Ông Lê Hồng Sơn và ông Lê Hoài Nam tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Đối với ông Lê Hồng Sơn, theo HĐXX, bị cáo có nhiều sai phạm, trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 142 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HĐXX ghi nhận cho ông Sơn một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội nói chung và ngành giáo dục TPHCM nói riêng.

Bên cạnh đó, ông Sơn đang mắc nhiều bệnh như tim, gan, tiểu đường nên xét thấy không cần thiết cách ly người này ra khỏi xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 400 tỷ đồng 'thay áo' vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm TPHCM

Theo Sở Xây dựng TPHCM, sau nhiều năm khai thác, nhiều vỉa hè - nhất là khu vực trung tâm - đã xuống cấp, gây mất an toàn cho người đi bộ và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Từ đầu năm 2025, UBND các quận đồng loạt triển khai cải tạo, chỉnh trang vỉa hè nhằm nâng mức độ an toàn, phục vụ du lịch và tạo sự đồng bộ với tuyến Metro số 1.

Với nguồn vốn hơn 400 tỷ đồng, TPHCM đang chuẩn bị “lột xác” hơn 92 km vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm. Công nhân thi công liên tục để kịp hoàn thiện trước Tết Nguyên đán, khắc phục tình trạng xuống cấp và tạo diện mạo mới cho đô thị.

Sở Xây dựng nhận định việc cải tạo vỉa hè đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cải thiện mỹ quan, đồng thời nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân.

Phát hiện 21 nữ tiếp viên dưới 18 tuổi tại quán karaoke ở TPHCM

Công an phường Bình Cơ (TPHCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý các vi phạm của quán karaoke Bến Thượng Hải.

Trước đó, Công an phường Bình Cơ kiểm tra quán karaoke Bến Thượng Hải, đường Hội Nghĩa 02. Tổ công tác phát hiện cơ sở này đã đóng cửa, tắt đèn, nhưng bên trong quán vẫn có 65 nhân viên phục vụ cho 17 khách hát tại 4 căn phòng.

Công an phường Bình Cơ kiểm tra đột xuất quán karaoke phát hiện một số sai phạm.

Qua kiểm tra ma túy, lực lượng chức năng chưa phát hiện người dương tính với chất cấm. Theo Công an phường Bình Cơ, quán karaoke Bến Thượng Hải hoạt động quá giờ quy định; sử dụng 37 nhân viên không có hợp đồng lao động hợp pháp; có 21 nhân viên nữ chưa đủ 18 tuổi.

Khởi tố kẻ lái ô tô Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về tội Giết người. Thành là người lái ô tô Lexus tông vào nhà chị gái ở xã Bến Cầu, khiến em gái là N.T.B.S. (SN 1983) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Theo công an, tại nhà bà N.T.H. (SN 1976, ngụ xã Bến Cầu), Thành lái ô tô Lexus màu trắng, biển số 70A-413.38 đi ngang qua. Khi thấy bà H. đứng trước sân cùng bà S. và bà N.T.B.N. (SN 1981), Thành điều khiển xe tông thẳng vào bà S.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai rằng khoảng năm 2003, ông mở công ty nước suối tại Campuchia và nhiều lần gửi tiền về cho mẹ để mua đất, xây nhà. Năm 2007, do mâu thuẫn gia đình, Thành bị mẹ tố cáo đe dọa giết và bị tòa án Campuchia tuyên phạt 48 năm tù về tội cố ý giết người. Sau 15 năm thụ án, Thành được giảm án.

Năm 2022, mẹ và các chị em sang Campuchia thăm nuôi và hứa trả lại đất, nhà cho Thành, nhưng gia đình không thực hiện cam kết, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài trước khi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1981, em gái Thành) cho biết, lời khai của Thành là sai sự thật. Theo bà Năm, mẹ bà không liên quan việc Thành bị phạt tù tại Campuchia. Các chị em cũng không ai tranh giành hay lấy tài sản của Thành để mua đất. (XEM CHI TIẾT)

Công ty giày da chi hơn 700 tỷ đồng thưởng Tết

Công ty TNHH Changshin Việt Nam dự kiến chi khoảng 700 tỷ đồng thưởng Tết Bính Ngọ 2026 cho 42.000 lao động.

Thông tin được ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch công đoàn Công ty Changshin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú, phường Tân Triều), cho biết ngày 12/12. Đây là doanh nghiệp đông lao động nhất Đồng Nai, 100% vốn Hàn Quốc và chuyên sản xuất giày xuất khẩu.

Mức thưởng năm nay tương đương các năm trước và đã được đưa vào thỏa ước lao động tập thể. Lao động làm đủ một năm được thưởng một tháng lương ký hợp đồng chính thức, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 5% và cao nhất là 200%, tức hai tháng lương.

Bắt đối tượng chuyên cầm cố vàng giả ở Đồng Nai

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thanh Bình (SN 1985, ngụ TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4/9, Bình dùng tên giả là Nguyễn Văn Úc, đến tiệm vàng Kim Long, xã Đồng Phú (Đồng Nai), đề nghị cầm cố 2 dây chuyền 1,5 lượng vàng với giá 100 triệu đồng.

Người đàn ông dùng vàng giả đi cầm cố (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến khoảng gần 10h cùng ngày, một đối tượng khác mang sợi dây chuyền 1 lượng vàng đến tiệm vàng Kim Long cầm cố, lấy 65 triệu đồng.

Năm ngày sau, xuất hiện thêm một người mang sợi dây chuyền vàng đến tiệm kim hoàn này định cầm cố. Lúc này, chủ tiệm nảy sinh nghi ngờ, yêu cầu vị khách cung cấp căn cước để làm hợp đồng thì người này bỏ đi.

Chủ tiệm vàng kiểm tra kỹ những dây chuyền nhận cầm cố trước đó và phát hiện số trang sức này là vàng giả. Sự việc được nạn nhân trình báo công an.

Nhà chức trách trưng cầu giám định, kết luận 3 sợi dây chuyền màu vàng có 99% thành phần là kim loại bạc, tổng giá trị gần 2 triệu đồng.

Khỉ hoang xuất hiện ở khu dân cư, tấn công người phụ nữ tại quán ăn

UBND phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai xác nhận thông tin về vụ việc một con khỉ hoang xuất hiện ở khu dân cư và tấn công người dân trên địa bàn.

Theo đó, chị T. (ngụ phường Tam Hiệp) đến một quán ăn trên đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên) để ăn sáng thì bất ngờ bị một con khỉ hoang lao tới vồ, cắn.

Lo sợ nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, chị T. đã lập tức đến trung tâm tiêm chủng để tiêm phòng. Sau đó, em gái của chị T. đã đăng tải thông tin cùng hình ảnh vết khỉ cắn lên mạng xã hội để cảnh báo.

Ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho biết, đã cử cán bộ xuống quán ăn trên để nắm tình hình và tìm hướng xử lý.

Theo ông, tại khu vực phường Bửu Long (cũ), nay thuộc phường Trấn Biên, có một đàn khỉ khoảng 6 con thường xuyên tấn công, lấy đồ ăn của người dân. Địa phương đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh hỗ trợ, đồng thời phối hợp với Chi cục Kiểm lâm đặt bẫy để bắt con khỉ này. (XEM CHI TIẾT)