Cảnh tượng xếp hàng hiếm có vào ngày cuối tuần ở TPHCM

TPO - Đủ các món phở từ phở bò, phở gà, phở vịt quay, phở sắn… đặc trưng mỗi địa phương hội tụ tại TPHCM. Chỉ với 40.000 đồng/tô, người dân Sài thành nhộn nhịp xếp hàng thưởng thức các món phở nổi tiếng.

Ngày 13/12 trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), chương trình Ngày của Phở 2025 do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã thu hút hàng trăm thực khách đến thưởng thức ngay khi vừa khai mạc.

Cả gia đình đều thích ăn phở nên anh Nguyễn Văn Hiền (45 tuổi) đã đưa vợ con đến ngày hội tha hồ thưởng thức món ngon tùy theo ý thích mỗi người. Anh cho biết, có nhiều món phở lạ lần đầu tiên mới biết như phở ngô, phở atiso, phở vịt quay…

Ngày 13/12, người dân TPHCM nhộn nhịp xếp hàng chờ thưởng thức phở ngay trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM)

“Tôi đi tham quan nhiều vòng, thấy hàng nào cũng đông. Muốn ăn thử phải xếp hàng, có khi còn phải chờ đợi chủ quán làm tráng bánh phở, chờ bánh khô lại rồi mới bán. Tuy có hơi lâu vì tất cả đều làm thủ công nhưng ăn tại chỗ mới thấy ngon, lạ miệng” – anh Hiền nói.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, đây không chỉ là một lễ hội ẩm thực mà còn mang nhiều thông điệp và ý nghĩa sâu sắc; góp phần nâng tầm sản phẩm, nông sản và thương hiệu Việt, trong đó có việc hỗ trợ ngành chế biến lương thực thực phẩm theo hướng hiện đại, mở rộng cơ hội xuất khẩu và chinh phục thị trường toàn cầu.

Nhiều món phở lạ như phở cuốn, phở khô, phở sắn, phở ngô... đến các thương hiệu phở nổi tiếng với công thức bí truyền của gia đình đều hiện diện tại ngày hội phở .

Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Bộ Công Thương đã xác định mục tiêu trọng tâm là đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu. Để thúc đẩy hoạt động quảng bá ẩm thực, cần có tư duy theo hướng gia tăng giá trị xuất khẩu, coi ẩm thực như phở là cơ hội để xuất khẩu cả một chuỗi giá trị.

Bộ sẽ chỉ đạo hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục hỗ trợ đưa các hoạt động quảng bá phở đến nhiều quốc gia hơn. Đồng thời, các cơ quan này sẽ cung cấp thông tin thị trường thuận lợi nhất, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối giao thương để các doanh nghiệp thực phẩm chế biến Việt Nam tự tin vươn ra thế giới.

Cũng theo bà Thắng, để phở và các sản phẩm từ gạo có chỗ đứng vững chắc tại các thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ, các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và minh bạch về nguồn gốc xuất xứ.

Giới thiệu công đoạn làm phở thủ công đến người dân TPHCM

Phở được chăm chút từ nguyên liệu đến cách chế biến, mỗi địa phương lại có một món phở khác nhau

Theo ban tổ chức, phở hiện diện rộng khắp trong và ngoài nước, số lượng tiệm phở, nhà hàng phục vụ phở tăng nhanh, cùng với các sản phẩm phở và nguyên liệu phở có mặt phổ biến tại siêu thị trong nước và quốc tế, phở trở thành dấu ấn gắn liền với hình ảnh Việt Nam trên thế giới. Việt Nam cũng được xếp hạng 16 trong Top 100 nền ẩm thực toàn cầu, với phở là đại diện tiêu biểu.

Chương trình Ngày của Phở 2025 với chủ đề "Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu" diễn ra từ ngày 13 và 14/12. Gần 30 thương hiệu phở nổi tiếng, độc đáo từ Bắc đến Nam, hội tụ nhiều loại phở đa dạng mang đặc trưng của các vùng miền và văn hóa địa phương tham gia chương trình.

Quầy hàng nào cũng đông kín khách, khu vực ăn tại chỗ gần như không còn bàn trống

Với mức giá là 40.000 đồng/tô, lễ hội dự kiến sẽ phục vụ hơn 20.000 suất trong hai ngày. Ban tổ chức sẽ trích ít nhất 10% từ doanh thu bán phở để thực hiện chương trình Phở Yêu Thương, nấu và phục vụ phở đến bà con khu vực vùng "rốn lũ" tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vừa hứng chịu thiệt hại của thiên tai vừa qua.