Hơn 30 quầy phở nổi tiếng từ Bắc đến Nam hội tụ tại TPHCM

Hơn 30 quầy phở với nhiều thương hiệu nổi tiếng từ Bắc đến Nam sắp hội tụ về TPHCM. Thực khách trải nghiệm những tô phở ngon chỉ với giá 40.000 đồng.

Ngày 4/12, thông tin tại buổi họp báo Ngày của Phở 2025 với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt – Lan tỏa năm châu” do báo Tuổi Trẻ tổ chức, ban tổ chức cho biết, lễ hội phở năm nay sẽ quy tụ hơn 30 quầy phở với nhiều thương hiệu nổi tiếng từ Bắc đến Nam, như phở H'Mong Hà Giang (sợi phở làm từ hạt ngô), phở Nhớ phố Núi (Pleiku) - thường được biết đến với tên gọi Phở hai tô, Lạc Hồng Phở (Nam Định)... Lễ hội còn thu hút thương hiệu phở Việt tại Seoul, Hàn Quốc (phở Khỏe). Mỗi tô phở tại sự kiện được bán với giá 40.000 đồng.

Ông Lã Quốc Khánh, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cho biết, nhiều vùng sâu vùng xa, các em người đồng bào dân tộc chưa bao giờ nếm được phở. Nhờ chương trình Phở yêu thương trong khuôn khổ các sự kiện Ngày của phở cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đầu bếp… chương trình đã mang phở đến với vùng sâu, vùng xa.

Phở Việt Nam được du khách quốc tế ưa chuộng

“Đưa phở lan tỏa 5 châu là mục đích chúng ta. Tuy nhiên để việc lan tỏa đảm bảo bản sắc của phở, của ẩm thực Việt Nam thì cần có một quy chuẩn về phở để đảm bảo tính đồng nhất khi chúng ta đưa phở ra quốc tế. Cần sự đa dạng nhưng chúng ta cũng cần giữ tính truyền thống, nếu không phở không còn là phở nữa” – ông Khánh lưu ý.

BTC lễ hội cho biết thời gian qua, ẩm thực Việt có sự thăng hoa trên bản đồ ẩm thực thế giới, trong đó có phở được nhiều người trong và ngoài nước đón nhận. Phở đã là đại sứ truyền cảm hứng cho du lịch. Lễ hội phở được tổ chức không chỉ tại Việt Nam. Năm 2023, lễ hội đã đến Nhật Bản, thu hút ước tính khoảng 85.000 lượt khách đến thưởng thức.

Năm 2024 lễ hội Phở đến Hàn Quốc đã thu hút 28.000 lượt khách và năm 2025 tại Singapore với 35.000 lượt người tham dự.

Lễ hội Ngày của Phở 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 13 – 14/12 tại khu vực Thương xá Tax (cũ) (Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM). Sự kiện dự kiến sẽ phục vụ hơn 20.000 tô phở trong hai ngày diễn ra và thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan. Ban tổ chức sẽ trích tối thiểu 10% từ doanh thu bán phở gửi đến bà con chịu nhiều thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong cơn bão vừa qua.