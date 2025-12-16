Thời điểm khởi công cầu và đường vượt biển Cần Giờ hơn 104.000 tỷ đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPO - Công trình cầu và đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 104.000 tỷ đồng dự kiến khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành đưa vào khai thác vào Quý II/2029.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Dự án này được Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) - áp dụng loại hợp đồng BT (Xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư được thanh toán hoàn toàn bằng quỹ đất đối ứng. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án là UBND TPHCM.

1.png
Minh họa về tuyến đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Dự án được triển khai trên tuyến có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, thuộc khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ, TP.HCM) và điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng, TP.HCM). Công trình đi qua khu vực vịnh Gành Rái, nơi được đánh giá có điều kiện địa chất - thủy văn phức tạp.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 104.410 tỷ đồng (đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng). Nhà đầu tư huy động 100% (vốn chủ sở hữu + vốn vay thương mại). Không sử dụng vốn đầu tư công (Nhà nước sẽ thanh toán bằng quỹ đất đối ứng).

Thời gian thực hiện dự kiến: khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng vào Quý II/2029.

Qua rà soát sơ bộ, UBND TPHCM nhận thấy việc triển khai dự án với quy mô lớn có liên quan và khả năng tác động đến một số ngành, lĩnh vực như: hoạt động hàng hải và vận tải biển, quản lý tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch,…

Do đó, để có đầy đủ thông tin, cơ sở tổ chức thẩm định và xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định, UBND TPHCM đề nghị các Bộ quan tâm, phối hợp và có ý kiến góp ý đối với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi về UBND TPHCM trước ngày 25/12.

tp-cau-vuot-bien.png
Hình ảnh minh họa cho công trình đường và cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Thực hiện minh họa bằng ChatGPT

Trước đó, Tập đoàn Vingroup - CTCP đã có tờ trình gửi UBND TPHCM đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo đó, toàn công trình có chiều dài hơn 14 km gồm 3,1 km hầm, gần 8 km cầu và khoảng 3 km đường dẫn. Dự án cần sử dụng khoảng 137,5 ha đất, diện tích mặt nước và vật liệu đắp.

Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường bộ cấp I đối với phần đường và tiêu chuẩn cầu cấp đặc biệt cho hạng mục cầu vượt biển. Tốc độ thiết kế đạt 80 km/h cho tuyến đường và 60 km/h đối với phần cầu. Cầu vượt biển rộng 22,5 m, bố trí 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp cùng dải phân cách và lan can an toàn.

Công trình được thiết kế theo tải trọng HL-93, đáp ứng yêu cầu của cầu cấp đặc biệt. Phần đường dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I, bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu và các tuyến quy hoạch hiện hữu.

Riêng cầu vượt biển dài khoảng 10.873 m, sử dụng kết cấu dây văng với nhịp chính dự kiến 600 m, phù hợp điều kiện vượt biển và thủy văn phức tạp của vịnh Ghềnh Rái. Công trình bảo đảm tĩnh không khoảng 55 m để tàu biển cỡ lớn ra vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo Vingroup, khu vực Cần Giờ và Long Sơn – Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp – cảng biển và logistics. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến giao thông kết nối trực tiếp giữa hai khu vực.

Người dân và doanh nghiệp buộc phải di chuyển qua Quốc lộ 51 hoặc phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất từ 90-120 phút, gây tốn thời gian và hạn chế năng lực khai thác kinh tế - du lịch. Việc đầu tư tuyến đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ hình thành trục kết nối duy nhất và trực tiếp giữa TPHCM và Vũng Tàu theo hướng ven biển, qua đó góp phần rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 10 phút. Đồng thời, hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn.

Bên cạnh đó, dự án góp phần tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và giảm áp lực giao thông lên Quốc lộ 51 và đường 965. Tuyến đường cũng sẽ góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực phía Nam TPHCM và toàn vùng Đông Nam Bộ.

