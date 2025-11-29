Vịnh Tiên Vinhomes Cần Giờ – nơi níu chân giới thượng lưu Việt

Những “kinh đô du lịch, nghỉ dưỡng” như Dubai, Monaco hay Maldives - nơi giới thượng lưu Việt mỗi năm phải chi bộn tiền để ghé thăm - sẽ trở thành lựa chọn thứ yếu khi Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise) xuất hiện. Tại thiên đường vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới sắp hình thành bên biển Cần Giờ, những biệt thự phong cách châu Âu xa hoa sở hữu bãi biển riêng sau nhà, hòa cùng hệ tiện ích đỉnh cao, sẽ mở ra chuẩn sống thượng lưu “5 sao tại gia”, đồng thời vẽ lại bản đồ du lịch dành cho giới tinh hoa.

Vì sao giới nhà giàu Việt mê những điểm đến quốc tế?

Doanh nhân Nguyễn Thành Vinh, người từng đi qua gần 30 quốc gia, vẫn nhớ như in lần đầu đặt chân đến Dubai: phiêu lưu trên chiếc Land Cruiser giữa sa mạc mênh mông; sáng sớm thưởng ngoạn lớp sương mù huyền ảo lơ lửng giữa những tòa tháp chọc trời.

“Đó thực sự là một thiên đường nghỉ dưỡng xa xỉ, tôi choáng ngợp và thích thú trước kiến trúc kì vĩ và những trải nghiệm riêng biệt gắn với yếu tố bản địa của vùng đất”, ông Vinh chia sẻ.

Dubai hút hồn giới thượng lưu toàn cầu bởi cảnh quan kỳ vĩ và dịch vụ nghỉ dưỡng xa xỉ

Tại Việt Nam, cảm giác đó của ông Vinh chưa bao giờ được trọn vẹn. Những nơi có thiên nhiên tuyệt đẹp thì thiếu tiện ích và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Những tổ hợp quy mô lớn, hiện đại lại thiếu sắc xanh của thiên nhiên, “hồn cốt” của văn hóa bản địa.

“Việt Nam rất đẹp, nhưng vẫn chưa có điểm đến nào hội tụ trọn vẹn mọi thứ mà những người mê khám phá và muốn tận hưởng trải nghiệm xa xỉ như tôi mong muốn”, ông Vinh nói.

Mỗi năm, những gia đình như ông Vinh sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để trải nghiệm các điểm đến xa xỉ hàng đầu thế giới. Đó là Dubai rực rỡ nắng vàng sa mạc, Monaco nên thơ bên bờ Địa Trung Hải hay Maldives mê hoặc với những bãi cát trắng mịn và biệt thự trên mặt nước độc đáo.

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, riêng quý I/2025, người Việt xuất cảnh 2,68 triệu lượt, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ về nghỉ dưỡng đẳng cấp và sự thiếu hụt những điểm đến tương xứng trong nước.

Tuy nhiên, định kiến về du lịch xa xỉ tại Việt Nam của ông Vinh và nhiều người Việt đang dần thay đổi khi Vịnh Tiên lộ diện. Được ví như “Quận Nhất” của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên là sự hòa quyện tuyệt mỹ giữa vẻ nguyên sơ của rừng, biển Cần Giờ và những công trình kiến trúc kì vĩ, tiện ích vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp lần đầu tiên hiện diện tại Việt Nam.

Vịnh Tiên - Vạn điểm đến trong một điểm đến

Vịnh Tiên mở ra một “châu Âu giữa biển trời Cần Giờ” bằng bộ sưu tập tiện ích đỉnh cao, nơi hội tụ tinh hoa của “vạn điểm đến trong một điểm đến”. Không chỉ nổi bật bởi quy mô đồ sộ hay độ phủ ấn tượng, hệ tiện ích tại đây còn mang tới những trải nghiệm độc bản, hiếm thấy ngay cả ở các thiên đường du lịch hàng đầu thế giới.

Nổi bật là Tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders rộng 122 ha, quy hoạch khoảng 150 trò chơi - lớn hơn mọi công viên chủ đề quốc tế, như Universal Studios hay Disneyland. Tựa như một “vũ trụ giải trí đa chiều”, VinWonders đưa du khách du ngoạn qua những sắc màu văn hóa rực rỡ, gợi nhớ sự sôi động của Carnival Rio hay lễ hội ánh sáng ở Lyon qua Công viên Lễ hội 5 châu.

Trong khi đó, Safari quy tụ hàng trăm loài chim thú quý hiếm, tái hiện sinh cảnh bán hoang dã không thua kém Dubai Safari Zoo hay Night Safari Singapore. Đặc biệt, lần đầu tiên giữa xứ sở nhiệt đới, Snow Wonder Paradise - Thiên đường tuyết diệu kỳ mở ra một thế giới lạnh giá, nơi du khách bước vào bốn “ngôi làng mùa đông” được tái hiện như trong truyện cổ tích, mà không cần bay tới Phần Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Nhà hát Sóng Xanh 7ha được ví như “Opera Sydney House phiên bản Việt”

Nếu Palais Garnier (Pháp) hay Sydney Opera House (Úc) từng được xem là những “thánh đường nghệ thuật” mà giới mộ điệu phải bay nửa vòng trái đất để thưởng thức những show diễn đỉnh cao, gặp gỡ các ngôi sao thần tượng, thì tới đây, những siêu phẩm nghệ thuật đó có thể được trình diễn ngay tại Nhà hát Sóng Xanh. Với quy mô 7ha và hơn 5.000 chỗ ngồi, công trình này hứa hẹn trở thành biểu tượng văn hóa - nghệ thuật mới của Đông Nam Á, nơi âm thanh, ánh sáng và kiến trúc giao thoa thành những khoảnh khắc thăng hoa.

Những trải nghiệm thượng lưu tại Vịnh Tiên tiếp tục nối dài với hai sân golf 18 hố 155ha do huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế. Tại đây, mỗi cú swing không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật mà biến thành phút giây hòa mình vào vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên - trải nghiệm mà các golfer thường chỉ tìm thấy ở những sân golf hàng đầu châu Âu hay Mỹ.

Chưa dừng lại ở đó, hệ thống khách sạn 5 - 6 sao cùng 27 boutique hotel do hơn 20 thương hiệu quốc tế vận hành sẽ tạo nên chuẩn mực du lịch nghỉ dưỡng ngang tầm, thậm chí vượt trội, nhiều điểm đến nổi tiếng ở Phuket, Bali hay Maldives.