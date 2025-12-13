Nhiều tuyến đường ở TPHCM thí điểm phân lại làn xe, tài xế cần lưu ý

TPO - Hàng loạt tuyến đường huyết mạch, phương tiện lưu thông lớn trên địa bàn TPHCM được thí điểm phân lại làn xe. Đây là giải pháp nhằm xóa các “điểm đen” ùn tắc giao thông và tai nạn. Cơ quan chức năng lưu ý tài xế quan sát kỹ, tránh bị phạt.

Ngày 13/12, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố sẽ được phân chia lại làn xe, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn.

Theo vị này, trước đó vào giữa tháng 11, Sở Xây dựng đã triển khai thí điểm điều chỉnh phân làn trên các tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, Quốc lộ 13. Theo đó, cho phép các loại ô tô, xe tải, đầu kéo container đi vào làn trong cùng, sát dải phân cách thay vì chỉ đi làn giữa như trước đây.

Theo Sở Xây dựng, với việc điều chỉnh này, bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực, giảm ùn tắc, tai nạn và nhận được sự đồng thuận của người dân.

Biển báo làn đường trên tuyến Mỹ Phước Tân Vạn trước đây

Biển báo làn xe trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hiện tại đã được điều chỉnh

Từ kết quả thí điểm hai tuyến đường huyết mạch kể trên, Sở Xây dựng TPHCM đã đề nghị các chủ đầu tư gồm Becamex Group và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng - VRG điều chỉnh phân làn trên các đường ĐT.741, ĐT.743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã ba giao với đường Độc Lập), đường Độc Lập, đường ĐT.746 (đoạn từ cầu Tân Khánh đến nút giao với đường Mười Muộn - Tân Thành) và đường ĐT.747B (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã tư với đường ĐT.747A.

Các tuyến đường kể trên điều chỉnh làn đường 1 (sát vỉa hè) tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2 bánh và xe 3 bánh lưu thông; làn đường 2 tổ chức cho các loại xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông; làn đường 3 (sát dải phân cách) tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Becamex Group và các đơn vị khác phân làn lại các tuyến đường (có tối thiểu 3 làn đường mỗi chiều) tại thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương), các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, các khu đô thị. Phân làn theo hướng phương tiện ô tô tải nặng lưu thông sát dải phân cách giữa.

Biển báo làn xe trên Quốc lộ 13 đã được điều chỉnh

Đồng thời, tổ chức điều chỉnh vạch sơn phân làn nét liền thành nét đứt giữa làn xe máy với ô tô để thuận tiện cho các xe lưu thông. Tại các vị trí giao lộ lắp đặt bổ sung dải phân cách tách làn giữa xe máy và ôtô một đoạn khoảng 30-50m. Nghiên cứu bổ sung pha đèn rẽ trái cho xe 2 bánh tại các nút giao.

Sở Xây dựng đã đề nghị các Ban quản lý và chủ đầu tư hạ tầng khẩn trương rà soát, điều chỉnh phân làn trên các đường tối thiểu 3 làn mỗi chiều, như Phạm Ngọc Thạch, đường vào Trung tâm Hành chính Bình Dương trước đây và các tuyến trong khu – cụm công nghiệp. Áp dụng cùng cấu trúc phân làn và biện pháp an toàn như các tuyến trên.

Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị trên. Nếu sau ngày 31/12 vẫn chưa triển khai, Trung tâm sẽ tham mưu để Sở Xây dựng giao đơn vị khác thực hiện, hoàn thành trước 10/1/2026. Chi phí điều chỉnh do đơn vị quản lý tuyến đường chi trả.

Tuyến ĐT.746 sẽ được điều chỉnh lại làn xe, sửa vạch kẻ đường

Theo ghi nhận của phòng viên, thời gian qua, trên địa bàn TPHCM - khu vực Bình Dương trước đây các tuyến đường kể trên lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, việc điều chỉnh lại làn đường tạo thuận lợi cho các phương tiện di chuyển thông suốt. Tuy nhiên, tài xế cần chú ý quan sát biển báo, vạch sơn mới, tuân thủ quy định từng làn (xe máy, ô tô con, xe tải, xe khách, đầu kéo container...), sử dụng tín hiệu khi chuyển làn và giữ khoảng cách an toàn; đặc biệt lưu ý các thay đổi giới hạn tốc độ trên các tuyến đường kể trên để tránh vi phạm và tai nạn do tách biệt rõ ràng xe máy, ô tô con và xe lớn.