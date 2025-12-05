Xử lý xe tải chạy kiểu 'chim mồi' ở làn khẩn cấp cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ hình ảnh do người dân phản ánh về một xe tải bị gọi là 'chim mồi' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã vào cuộc xử lý.

XEM CLIP:

Ngày 5/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã xử lý tài xế xe tải bị người dân phản ánh là “chim mồi”, “bẫy” trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Theo các tài xế, chiếc xe tải này bị gọi là “chim mồi”, “bẫy” vì chạy chậm trên đoạn đường có vạch phân chia làn mà phương tiện không được đè hoặc vượt qua. Việc xe tải di chuyển chậm suốt quãng dài khiến các ô tô phía sau nóng vội, cố tình lấn hoặc đè vạch… và từ đó bị xử phạt.

Từ thông tin và hình ảnh do người dân đăng trên mạng xã hội Facebook về chiếc xe tải bị cho là “chim mồi”, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh và xử lý tài xế điều khiển xe tải biển số 24H-022.XX với lỗi đi vào làn dừng xe khẩn cấp tại Km207+100 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hướng đi Lào Cai.

Qua xác minh, tài xế điều khiển ô tô tải trên là N.V.L. (31 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai). Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ nên chạy chậm ở làn đường dừng xe khẩn cấp.

Căn cứ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 168/2024, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản với người điều khiển xe ô tô vi phạm. Mức phạt cho hành vi vi phạm trên là 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn. Nếu có hiện tượng được cho là “chim mồi”, người dân cung cấp thông tin tới số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT.