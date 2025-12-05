Lạnh người hiện trường vụ cháy quán ăn làm 4 người chết tại TPHCM

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng nay (5/12) tại một căn nhà 4 tầng được sử dụng để kinh doanh dịch vụ ăn uống nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng giải cứu nhiều người mắc kẹt và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2 – Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) cho biết bệnh viện tiếp nhận 6 nạn nhân từ vụ cháy. Trong đó, 4 người bị ngạt khói tử vong trước khi nhập viện gồm 2 trẻ em (2 tuổi và 7 tuổi), hai phụ nữ (35 và 40 tuổi). Hai nạn nhân còn lại (SN 2004 và SN 2007), đã được chuyển sang cơ sở 1 của bệnh viện để tiếp tục điều trị.