Xã hội

Google News

Lạnh người hiện trường vụ cháy quán ăn làm 4 người chết tại TPHCM

Duy Anh

TPO - Vụ hỏa hoạn tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) vào sáng 5/12, khiến 4 người tử vong, trong đó có hai em bé.

1.jpg
Ngôi nhà gặp hỏa hoạn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên tại tầng 1 của ngôi nhà.
1-7.jpg
Hiện trường vụ cháy cách Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) khoảng 3 căn nhà.
1-1.jpg
Lực lượng chức năng đã điều xe thang và nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.
tp-1-9.jpg
tp-1-3.jpg
tp-1-4.jpg
Phía sau ngôi nhà bị cháy. Ở tầng trên cùng của ngôi nhà có ô thông gió nhưng đã bị rào kín.
tp-1-5.jpg
Ngôi nhà bị cháy có 4 tầng, một lối thoát hiểm từ cửa chính. Mặt tiền các tầng được ốp kín bằng gạch và biển hiệu, không có ban công.
tp-333.jpg
Căn nhà được thiết kế cửa cuốn. Bên trong chứa nhiều đồ đạc phục vụ việc kinh doanh quán ăn.
tp-1-8.jpg
tp-1-6.jpg
Đến 10h cùng ngày, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang tiếp tục xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
tp-1-2.jpg
Người dân địa phương cho biết, khi ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà kể trên, khói từ các tầng bốc ra cửa sổ nghi ngút. Người dân cũng nghe thấy nhiều tiếng nổ từ tầng trệt của ngôi nhà.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng nay (5/12) tại một căn nhà 4 tầng được sử dụng để kinh doanh dịch vụ ăn uống nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng giải cứu nhiều người mắc kẹt và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2 – Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) cho biết bệnh viện tiếp nhận 6 nạn nhân từ vụ cháy. Trong đó, 4 người bị ngạt khói tử vong trước khi nhập viện gồm 2 trẻ em (2 tuổi và 7 tuổi), hai phụ nữ (35 và 40 tuổi). Hai nạn nhân còn lại (SN 2004 và SN 2007), đã được chuyển sang cơ sở 1 của bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Duy Anh
