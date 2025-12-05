Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đi tìm ‘bạn gái online’ nam thanh niên 18 tuổi bị lạc đường và nhịn đói nhiều ngày

Hoàng Nam
TPO - Công an phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) ngày 5/12 cho biết, đã kịp thời hỗ trợ đưa L.A.H (18 tuổi, quê Tuyên Quang) trở về nhà an toàn sau hành trình dài theo lời rủ rê của một người quen qua mạng xã hội. Trước khi được phát hiện, H đã hết tiền, nhịn đói suốt 2 ngày và rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Theo xác minh ban đầu, H quen một cô gái qua mạng xã hội và được người này rủ vào miền Nam để gặp mặt. Tin tưởng vào mối quan hệ qua mạng, H điều khiển xe máy rời khỏi nhà mà không thông báo với người thân.

Nam thanh niên đói lả trước khi được lực lượng Công an bắt gặp và hỗ trợ.

Trong quá trình di chuyển đường dài, H tiêu hết số tiền mang theo, phải nhịn đói 2 ngày, tinh thần mệt mỏi, hoang mang. Khi đến địa bàn phường Nam Đông Hà, H bị lạc đường.

Phát hiện nam thanh niên đi xe máy với nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng Cảnh sát khu vực đã nhanh chóng tiếp cận và đưa H về trụ sở để hỗ trợ. Tại đây, Công an phường Nam Đông Hà đã cung cấp thức ăn, nước uống, giúp H ổn định tâm lý và liên hệ với gia đình để xác minh thông tin.

Đến ngày 4/12, đơn vị đã vận động, hỗ trợ kinh phí và bố trí phương tiện để đưa H trở về quê an toàn.

Hoàng Nam
