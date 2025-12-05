Đi tìm ‘bạn gái online’ nam thanh niên 18 tuổi bị lạc đường và nhịn đói nhiều ngày

Theo xác minh ban đầu, H quen một cô gái qua mạng xã hội và được người này rủ vào miền Nam để gặp mặt. Tin tưởng vào mối quan hệ qua mạng, H điều khiển xe máy rời khỏi nhà mà không thông báo với người thân.
Trong quá trình di chuyển đường dài, H tiêu hết số tiền mang theo, phải nhịn đói 2 ngày, tinh thần mệt mỏi, hoang mang. Khi đến địa bàn phường Nam Đông Hà, H bị lạc đường.
Phát hiện nam thanh niên đi xe máy với nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng Cảnh sát khu vực đã nhanh chóng tiếp cận và đưa H về trụ sở để hỗ trợ. Tại đây, Công an phường Nam Đông Hà đã cung cấp thức ăn, nước uống, giúp H ổn định tâm lý và liên hệ với gia đình để xác minh thông tin.
Đến ngày 4/12, đơn vị đã vận động, hỗ trợ kinh phí và bố trí phương tiện để đưa H trở về quê an toàn.