Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP HCM

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện ngày 5/12 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công điện nêu rõ: Khoảng 4 giờ 37 phút ngày 5/12, xảy ra vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, làm chết 4 người, bị thương 2 người.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo Thành phố Hồ Chí Minh Ảnh: Duy Anh

Phó Thủ tướng đồng thời chỉ đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn;

Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.