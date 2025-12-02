Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu

TPO - Chiều 2/12, trên cầu Rạch Miễu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ cháy xe ô tô làm ùn ứ phương tiện cục bộ qua cầu.

Theo đó, vụ cháy xe xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 2/12, xe bị cháy loại 5 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp đang qua cầu Rạch Miễu (phường Thới Sơn, Đồng Tháp) hướng về Vĩnh Long. Tài xế phát hiện trên xe có khói bốc lên nên nhanh chóng dừng xe trên cầu để kiểm tra.

Hiện trường vụ cháy xe ô tô trên cầu Rạch Miễu.

Khi xe vừa dừng, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao.



Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lực lượng tại chỗ, đơn vị quản lý cầu Rạch Miễu chữa cháy.

Khoảng 20 phút sau ngọn lửa cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Xe bị ngọn lửa thiêu phần đầu.

Vụ cháy xe làm giao thông qua cầu Rạch Miễu ùn tắc cục bộ.

Vụ cháy làm nhiều phương tiện lưu thông qua cầu gặp khó khăn.