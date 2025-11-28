Ô tô 5 chỗ cháy trơ khung

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nguyễn Dũng
TPO - Chiếc ô tô được đỗ trong garage thì bất ngờ bốc cháy. Dù được các nhân viên nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng khi được đưa ra khỏi garage nhưng đã bị cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt biến dạng.

Ngày 28/11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại garage sửa ô tô trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM khiến một ô tô 5 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

img-6246.jpg
Chiếc ô tô cháy rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 cùng ngày, chiếc ô tô được đỗ trong garage thì bất ngờ bốc cháy. Khi phát hiện đám lửa, các nhân viên nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa và nỗ lực đẩy xe ra ngoài nhằm ngăn cháy lan.

Tuy nhiên, ngọn lửa phát triển nhanh, bùng lên dữ dội khiến công tác xử lý ban đầu không đạt hiệu quả. Chiếc xe dù được đưa ra khỏi garage nhưng đã bị cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt biến dạng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TPHCM phối hợp công an phường Long Trường nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy, cô lập nguồn lửa và ngăn cháy lan sang những khu vực xung quanh. Đám cháy sau đó được khống chế hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nguyễn Dũng
