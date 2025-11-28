Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ cháy khu chung cư Hồng Kông (Trung Quốc): Dừng tìm kiếm người sống sót, 200 người vẫn đang mất tích

Minh Hạnh

TPO - Sở Cứu hỏa Hồng Kông (Trung Quốc) đã kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court vào hôm nay, 28/11, sau khi số người tử vong tăng lên tới 128 người.

69290bbff48d911ecc35524e.jpg
Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court. (Ảnh: Reuters)

Sáng 28/11, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được đám cháy bùng phát cách đây hai ngày tại khu chung cư Wang Fuk Court. Khu nhà này gồm 8 tòa tháp, được bao bọc bởi giàn giáo tre vì đang trong quá trình cải tạo.

Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ tiếp tục làm việc tại hiện trường, cố gắng tìm kiếm tất cả các căn hộ trên các tòa nhà để đảm bảo không có thương vong nào khác, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Derek Chan nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sức nóng dữ dội, khói dày đặc, giàn giáo đổ sập và các mảnh vỡ vương vãi.

69292590c4d2dcc029e731b3.jpg
69292684c4d2dcc029e731b6.jpg
692926a0c4d2dcc029e731b9.jpg
6929270ac4d2dcc029e731bf.jpg
Nhiều người vẫn chờ đợi thông tin về thân nhân sau vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Đến chiều cùng ngày, lãnh đạo cơ quan an ninh Hồng Kông Chris Tang cho biết, chiến dịch tìm kiếm những người sống sót đã kết thúc. Khoảng 200 người vẫn mất tích và ít nhất 79 người bị thương.

12 lính cứu hỏa đã bị thương trong vụ cháy, trong đó một người đang trong tình trạng nguy kịch.

"Hy vọng họ có thể tìm thấy thêm người sống sót trong tòa nhà. Tôi nghĩ họ đã rất nỗ lực, lính cứu hỏa đã làm hết sức mình", cư dân Jacky Kwok nói. "Đây là một thảm họa khủng khiếp mà không ai mong muốn xảy ra”.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết đã bắt giữ ba người thuộc công ty xây dựng, cáo buộc họ phạm tội ngộ sát do sử dụng vật liệu không an toàn, bao gồm cả tấm xốp dễ cháy chặn cửa sổ trong quá trình thi công.

Minh Hạnh
Reuters
#cháy chung cư #Hồng Kông #Wang Fuk Court #cứu hỏa

