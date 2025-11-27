Vụ cháy khu chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc): Thương vong tăng mạnh, ba người bị bắt giữ vì nghi ngộ sát

TPO - Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã tăng lên 44 người, khi lính cứu hỏa vật lộn để dập tắt ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi các tòa nhà chung cư cao 32 tầng được bao bọc bởi giàn giáo tre dễ cháy.

Lực lượng cứu hỏa đã gặp rất nhiều khó khăn tiếp cận các tầng trên của khu nhà ở Wang Fuk Court - nơi có 2.000 căn hộ trong tám tòa nhà - do sức nóng dữ dội và khói dày đặc bao trùm. Nhiều người được cho là đang bị mắc kẹt bên trong.

Ít nhất 44 người được xác định đã thiệt mạng, trong đó có một lính cứu hỏa. 45 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát Hồng Kông cho biết trong một cuộc họp báo lúc sáng sớm 27/11.

Hiện, đám cháy tại bốn tòa nhà đã được kiểm soát. Những tòa nhà còn lại vẫn đang bị lửa bao trùm.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định, nhưng ngọn lửa đã lan rộng do gió lớn, cùng với việc các tòa nhà được bao bọc bởi những vật liệu dễ cháy.

(Nguồn: RT)

Cảnh sát cho biết, ngoài việc các tòa nhà được che phủ bằng lưới bảo vệ và nhựa không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, cửa sổ của một tòa nhà đã bị bịt kín bằng vật liệu xốp, do một công ty xây dựng lắp đặt để thực hiện công tác bảo trì.

“Chúng tôi có lý do để tin rằng các bên liên quan của công ty đã vô cùng cẩu thả, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn", Eileen Chung - quan chức cảnh sát Hồng Kông - cho biết. Bà nói thêm, rằng ba người đàn ông từ công ty xây dựng đã bị bắt giữ vì nghi ngờ ngộ sát.

"Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu những cư dân bị mắc kẹt", Trưởng đặc khu Hồng Kông John Lee phát biểu trước đó với các phóng viên. "Thứ hai là cấp cứu cho những người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và hồi phục. Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng”. Khoảng 900 người hiện đang ở các khu sơ tán, ông nói thêm.

Được biết, khu nhà ở Wang Fuk Court ở quận Tai Po là nơi sinh sống của khoảng 4.800 người.

Khu nhà này đã được sử dụng hơn 40 năm, và đang trong quá trình sửa chữa bên ngoài vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.