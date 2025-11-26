Đám cháy kinh hoàng ở Hồng Kông (Trung Quốc): Người dân chết lặng nhìn dãy nhà cao tầng bốc cháy như đuốc

TPO - Một đám cháy lớn đã thiêu rụi nhiều tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Tai Po (phía bắc Hồng Kông, Trung Quốc), khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong khi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát ngọn lửa.

Sở Cứu hỏa Hồng Kông cho biết họ nhận được báo cáo lúc 14h51 ngày 26/11 rằng một đám cháy đã bùng phát tại khu nhà ở Wang Fuk. Đến 18h22, báo động đã được nâng lên mức 5, mức cao nhất của thành phố.

Gió mạnh đã thổi bùng đám cháy, khiến ngọn lửa lan sang bảy trong số tám tòa nhà của khu phức hợp.

Theo hãng tin Reuters, nỗ lực cứu hỏa kéo dài đến tận đêm khuya, khi khói đen dày đặc vẫn tiếp tục bốc lên từ các tòa tháp 32 tầng được bao bọc bằng giàn giáo tre - loại giàn giáo đã bị chính quyền ngừng sử dụng từ tháng 3 vì lý do an toàn - và lưới xây dựng màu xanh lá cây. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Các tòa nhà được bao quanh bởi giàn giáo tre và lưới xây dựng. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan cứu hỏa cho biết họ đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các tầng trên của tòa tháp do sức nóng dữ dội, và việc khống chế ngọn lửa trở nên khó khăn hơn khi màn đêm buông xuống.

Khu nhà ở Wang Fuk, nơi đám cháy bùng phát, có 2.000 căn hộ, bao gồm tám tòa nhà. Sở Cứu hỏa cho biết họ vẫn chưa có số liệu về số người có thể vẫn còn ở bên trong các tòa nhà.

Các cư dân không khỏi bàng hoàng, nhiều người khóc nức nở. Một cư dân họ Wong (71 tuổi) bật khóc, cho biết vợ ông bị mắc kẹt bên trong.

Một lính cứu hỏa nằm trong số 14 người thiệt mạng, giám đốc Sở Cứu hỏa cho biết, và hơn 16 người đã bị thương.

Người dân bật khóc khi chứng kiến đám cháy. Nhiều người đã được sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Theo các nhân chứng của Reuters, nhiều khung giàn giáo đã đổ xuống đất khi lính cứu hỏa đang ứng phó với đám cháy. Hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương xếp hàng dọc con đường bên dưới khu nhà.

Trưởng Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) - ông John Lee - đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào tối 26/11.

Theo một tuyên bố của chính quyền, “tất cả các cơ quan đang hỗ trợ hết mình để hỗ trợ những cư dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, ưu tiên sự an toàn và phúc lợi của người dân".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi "nỗ lực toàn diện" để dập tắt đám cháy và giảm thiểu thương vong cũng như thiệt hại, theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội khi màn đêm buông xuống. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Sở Giao thông Vận tải Hồng Kông cho biết do đám cháy, toàn bộ một đoạn đường Tai Po, một trong hai tuyến đường cao tốc chính của thành phố, đã bị đóng cửa và xe buýt đang được chuyển hướng.

Sở Giáo dục thành phố cho biết ít nhất sáu trường học sẽ đóng cửa vào ngày 27/11 do khói bụi và tắc nghẽn giao thông.

Đây là vụ cháy tồi tệ nhất ở Hồng Kông kể từ sau khi 41 người thiệt mạng trong vụ cháy một tòa nhà thương mại ở trung tâm Kowloon vào tháng 11/1996. Nguyên nhân vụ cháy sau đó được phát hiện là do hàn trong quá trình cải tạo bên trong tòa nhà.

Hồng Kông là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới mà tre vẫn được sử dụng rộng rãi làm giàn giáo trong xây dựng.

Chính quyền đã bắt đầu loại bỏ dần việc sử dụng giàn giáo tre trong thành phố vào tháng 3, với lý do an toàn. 50% công trình xây dựng công cộng sẽ được yêu cầu sử dụng khung kim loại thay thế.

(Ảnh: AP)

Wang Fuk là một trong nhiều khu phức hợp nhà ở cao tầng ở Hồng Kông.

Được đưa vào sử dụng từ năm 1983, khu phức hợp này nằm trong chương trình sở hữu nhà được chính phủ trợ cấp. Theo các bài đăng trực tuyến, khu phức hợp đã được cải tạo trong một năm với chi phí 330 triệu đô la Hồng Kông, với mỗi căn hộ có giá từ 160.000 đến 180.000 đô la Hồng Kông.

Sở hữu một ngôi nhà là một giấc mơ xa vời đối với nhiều người ở Hồng Kông, một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới và nơi giá thuê nhà đang dao động quanh mức cao kỷ lục.