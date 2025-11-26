Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Rộ nghi vấn Mỹ soạn kế hoạch hòa bình dựa trên tài liệu của Nga

Minh Hạnh

TPO - Hãng Reuters dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine được trích từ một tài liệu do Nga soạn thảo và gửi đến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 10.

2potmwt3fvilxi2jfk5x3tjvoy.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin, phía Nga đã chia sẻ với Mỹ tài liệu nêu rõ các điều kiện của Mátxcơva để chấm dứt xung đột. Tài liệu được gửi đến Washington vào giữa tháng 10, sau cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington.

Hiện vẫn chưa rõ lý do và cách thức chính quyền của Tổng thống Trump dựa vào tài liệu của Nga để định hình kế hoạch hòa bình của riêng mình. Một số quan chức cấp cao của Mỹ đã xem xét tài liệu này, bao gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio, tin rằng các yêu cầu của Mátxcơva có thể sẽ bị Ukraine bác bỏ hoàn toàn.

Sau khi tài liệu được gửi cho Mỹ, Ngoại trưởng Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nguồn tin cho biết, hai bộ trưởng ngoại giao đã thảo luận về tài liệu của Nga.

Phát biểu với các phóng viên tại Geneva tuần này, ông Rubio thừa nhận đã nhận được "nhiều văn bản không phải tài liệu và những thứ tương tự", nhưng không nêu rõ chi tiết.

Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Nga và Ukraine tại Washington chưa bình luận về thông tin của Reuters.

Nhà Trắng không đề cập trực tiếp đến tài liệu của Nga, nhưng trích dẫn bình luận của Tổng thống Trump rằng ông lạc quan về tiến độ của kế hoạch hòa bình 28 điểm.

"Với hy vọng hoàn thiện kế hoạch hòa bình này, tôi đã chỉ đạo Đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Putin tại Moscow, đồng thời, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ gặp phía Ukraine", ông Trump viết.

Minh Hạnh
Reuters
