Nga tố truyền thông phương Tây bóp méo tiến trình hòa giải của Mỹ

TPO - Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev bác bỏ bản ghi âm cuộc gọi do Bloomberg công bố, gọi đây là thông tin giả tạo nhằm làm chệch hướng tiến trình hòa đàm do Mỹ dẫn dắt. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn thúc đẩy nỗ lực hòa giải, cho biết hai bên chỉ còn vài điểm bất đồng và ông sẵn sàng gặp lãnh đạo Nga và Ukraine khi thỏa thuận gần hoàn tất.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 25/11, hãng tin Bloomberg tuyên bố đã có được bản ghi âm cuộc trò chuyện ngắn giữa ông Dmitriev với ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - vào ngày 29/10.

Tờ báo này không công bố băng ghi âm, mà chỉ đăng nội dung ghi âm bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Trong đó, người được cho là ông Dmitriev nói rằng ông sẽ “soạn thảo một văn bản dựa trên quan điểm của Nga” và “chuyển nó qua kênh không chính thức”.

Bình luận về bài viết, ông Dmitriev nói rằng đây là thông tin “giả mạo”. Trước đó, ông cáo buộc truyền thông phương Tây lan truyền thông tin sai lệch nhằm phá hoại nỗ lực hòa giải giữa Nga và Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuần trước, Nhà Trắng xác nhận đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình, mà những người chỉ trích ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho rằng có lợi cho Nga. EU sau đó đã đưa ra một đề xuất sửa đổi, trong khi các quan chức Mỹ và Ukraine gặp nhau để thảo luận thêm về dự thảo của ông Trump.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 25/11 cho biết dự thảo đã bị rò rỉ một cách cố ý nhằm tạo ra "sự cường điệu trên phương tiện truyền thông", ảnh hưởng tiêu cực đến các nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả những đồn đoán về chi tiết các cuộc thảo luận là "một trò hề", đồng thời nói thêm rằng Mátxcơva "không tham gia vào chính sách ngoại giao phô trương".

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff tới Mátxcơva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đồng thời, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll - người được cho là đã hội đàm với các quan chức Nga ở Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất - sẽ được cử đi đàm phán với Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho biết, hiện chỉ còn lại "một vài điểm bất đồng" sau khi kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo được "tinh chỉnh" với "ý kiến ​​đóng góp từ cả hai phía" trong các cuộc đàm phán gần đây.

"Tôi hy vọng sớm được gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, nhưng chỉ khi thỏa thuận hòa bình này là cuối cùng hoặc đang trong giai đoạn cuối", ông nói thêm.

Cùng ngày, Tổng thống Trump trả lời các nhà báo trên chuyên cơ Không lực Một, rằng ông không có thời hạn cụ thể cho một thỏa thuận hòa bình, đồng thời thừa nhận quân đội Nga đã liên tục giành được nhiều thắng lợi trong những tháng gần đây.

"Hãy nhìn xem, tình hình hiện tại - nếu nhìn kỹ - thì mọi thứ chỉ đang đi theo một hướng. Cuối cùng, đó là vùng đất mà Nga có thể sẽ giành được trong vài tháng tới. Vậy các ông muốn chiến đấu và mất thêm 50.000 - 60.000 người, hay các ông muốn hành động ngay bây giờ?", ông Trump đặt câu hỏi.