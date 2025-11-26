Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga tố truyền thông phương Tây bóp méo tiến trình hòa giải của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev bác bỏ bản ghi âm cuộc gọi do Bloomberg công bố, gọi đây là thông tin giả tạo nhằm làm chệch hướng tiến trình hòa đàm do Mỹ dẫn dắt. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn thúc đẩy nỗ lực hòa giải, cho biết hai bên chỉ còn vài điểm bất đồng và ông sẵn sàng gặp lãnh đạo Nga và Ukraine khi thỏa thuận gần hoàn tất.

6926550d2030276780681238.jpg
Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 25/11, hãng tin Bloomberg tuyên bố đã có được bản ghi âm cuộc trò chuyện ngắn giữa ông Dmitriev với ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - vào ngày 29/10.

Tờ báo này không công bố băng ghi âm, mà chỉ đăng nội dung ghi âm bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Trong đó, người được cho là ông Dmitriev nói rằng ông sẽ “soạn thảo một văn bản dựa trên quan điểm của Nga” và “chuyển nó qua kênh không chính thức”.

Bình luận về bài viết, ông Dmitriev nói rằng đây là thông tin “giả mạo”. Trước đó, ông cáo buộc truyền thông phương Tây lan truyền thông tin sai lệch nhằm phá hoại nỗ lực hòa giải giữa Nga và Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuần trước, Nhà Trắng xác nhận đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình, mà những người chỉ trích ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho rằng có lợi cho Nga. EU sau đó đã đưa ra một đề xuất sửa đổi, trong khi các quan chức Mỹ và Ukraine gặp nhau để thảo luận thêm về dự thảo của ông Trump.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 25/11 cho biết dự thảo đã bị rò rỉ một cách cố ý nhằm tạo ra "sự cường điệu trên phương tiện truyền thông", ảnh hưởng tiêu cực đến các nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả những đồn đoán về chi tiết các cuộc thảo luận là "một trò hề", đồng thời nói thêm rằng Mátxcơva "không tham gia vào chính sách ngoại giao phô trương".

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff tới Mátxcơva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đồng thời, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll - người được cho là đã hội đàm với các quan chức Nga ở Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất - sẽ được cử đi đàm phán với Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho biết, hiện chỉ còn lại "một vài điểm bất đồng" sau khi kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo được "tinh chỉnh" với "ý kiến ​​đóng góp từ cả hai phía" trong các cuộc đàm phán gần đây.

"Tôi hy vọng sớm được gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, nhưng chỉ khi thỏa thuận hòa bình này là cuối cùng hoặc đang trong giai đoạn cuối", ông nói thêm.

Cùng ngày, Tổng thống Trump trả lời các nhà báo trên chuyên cơ Không lực Một, rằng ông không có thời hạn cụ thể cho một thỏa thuận hòa bình, đồng thời thừa nhận quân đội Nga đã liên tục giành được nhiều thắng lợi trong những tháng gần đây.

"Hãy nhìn xem, tình hình hiện tại - nếu nhìn kỹ - thì mọi thứ chỉ đang đi theo một hướng. Cuối cùng, đó là vùng đất mà Nga có thể sẽ giành được trong vài tháng tới. Vậy các ông muốn chiến đấu và mất thêm 50.000 - 60.000 người, hay các ông muốn hành động ngay bây giờ?", ông Trump đặt câu hỏi.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #đàm phán hòa bình #kế hoạch hòa bình 28 điểm #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục