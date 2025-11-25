Nga không hài lòng với kế hoạch hòa bình sửa đổi của Mỹ và Ukraine?

TPO - Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã có cuộc hội đàm với phái đoàn Nga tại Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất), một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters. Tại cuộc gặp, ông Driscoll được cho là sẽ trao cho phái đoàn Nga bản kế hoạch hòa bình đã được chỉnh sửa, dựa trên "kế hoạch hòa bình" 28 điểm ban đầu của Mỹ.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. (Ảnh: Reuters)

Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra sau khi các quan chức Mỹ và Ukraine nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để tìm cách thu hẹp bất đồng về kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bản kế hoạch này bị Ukraine và châu Âu cho là có lợi cho Nga.

Sau cuộc họp tại Geneva, kế hoạch đã được rút ngắn xuống còn 19 điểm, với một số điều khoản gây tranh cãi bị loại bỏ.

Tuy nhiên, Bloomberg lưu ý rằng các quan chức Nga đã mô tả bản kế hoạch cập nhật là "vô ích".

Vị quan chức Mỹ được Reuters dẫn lời cho biết, cuộc đàm phán của ông Driscoll với các quan chức Nga kéo dài đến ngày 25/11. Hiện chưa rõ những quan chức nào có mặt trong phái đoàn Nga. Ngoài ra, ông Driscoll cũng dự kiến ​​sẽ gặp phái đoàn Ukraine khi ở Abu Dhabi.

Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin trên.

Chính sách của Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine đã thay đổi thất thường trong những tháng gần đây. Đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ gồm 28 điểm đã khiến nhiều người trong Chính phủ Mỹ, Ukraine và châu Âu bất ngờ, làm dấy lên những mối lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẵn sàng thúc đẩy Ukraine ký một thỏa thuận hòa bình nghiêng hẳn về phía Mátxcơva.

Đề xuất sẽ yêu cầu Kiev nhượng bộ thêm lãnh thổ, chấp nhận hạn chế về quy mô quân đội và không được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương (NATO). Những điều kiện này đã bị Kiev bác bỏ từ lâu vì đồng nghĩa với đầu hàng.

Động thái của Mỹ làm gia tăng áp lực lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi chính trường Ukraine rúng động vì vụ bê bối tham nhũng khiến hai bộ trưởng của ông bị cách chức và khi Nga giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường.