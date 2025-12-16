Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cháu trai của ông Thaksin trở thành ứng viên thủ tướng Thái Lan

Bình Giang

TPO - Hôm nay (16/12), đảng Pheu Thai chính thức ra mắt ba ứng viên thủ tướng tại sự kiện mang tên “Reboot Thailand, Pheu Thai can deliver” (tạm dịch: Tái khởi động Thái Lan, Pheu Thai làm được). Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cũng tham dự sự kiện.

Một ứng viên thu hút chú ý là ông Yodchanan Wongsawat - con trai của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat. Bà Yaowapha Wongsawat là em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

thai-1.jpg
Ông Yodchanan Wongsawat phát biểu tại sự kiện của Pheu Thai. (Ảnh: The Nation)

Ông Yodchanan được coi là gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ, có nền tảng học thuật và nghiên cứu.

Ông từng tham gia nghiên cứu về công nghệ kết nối não bộ với máy tính, nhằm hỗ trợ những người khuyết tật nặng không thể cử động nhưng vẫn có chức năng não bình thường.

Việc đề cử ông Yodchanan được coi là một phần trong nỗ lực của Pheu Thai nhằm củng cố hình ảnh của đảng gắn với xu hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học để giải quyết các vấn đề xã hội.

Hai ứng viên còn lại là ông Suriya Juangroongruangkit – trưởng bộ phận bầu cử của đảng, từng đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng và bộ trưởng; ông Julapun Amornvivat - chính trị gia thuộc thế hệ trung niên, ngày càng trở nên nổi bật trong những năm gần đây.

Phát biểu tại sự kiện, cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat nói về quyết định của Pheu Thai khi đề cử con trai ông làm ứng viên thủ tướng.

Khi được hỏi liệu ông có tin con trai mình sẽ đắc cử hay không, ông Somchai cho biết kết quả phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri. Ông khẳng định gia đình chỉ có thể ủng hộ chứ không can thiệp hay chi phối quá trình bầu cử.

“Ở giai đoạn này, đó phải là phán đoán độc lập của riêng con trai tôi. Với tư cách cha mẹ, chúng tôi sẽ đứng phía sau. Chúng tôi sẽ giúp trong khả năng của mình, nhưng tôi không tham gia và cũng không chỉ đạo điều gì, bởi đây không còn là chuyện của một gia đình, mà là vấn đề quốc gia”, ông nói.

Ông Somchai cho rằng nếu con trai ông bước vào chính trường để phụng sự đất nước thì nên được toàn tâm toàn ý sát cánh cùng đội ngũ Pheu Thai, và ai cũng hiểu cuộc cạnh tranh chính trị sẽ khắc nghiệt đến mức nào.

thai-2.jpg
Cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tham gia sự kiện giới thiệu các ứng viên thủ tướng của Pheu Thai. (Ảnh: The Nation)

Ủy ban bầu cử Thái Lan ấn định ngày bầu cử vào 8/1/2026.

Trong hai năm dưới các chính phủ của cựu Thủ tướng Srettha Thavisin và Paetongtarn, nhiều cam kết mà Pheu Thai đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2023 không được thực hiện đầy đủ, vì những rào cản chính trị và hành chính.

Việc không thực hiện được những lời hứa quan trọng gây ra hoài nghi trong lực lượng cử tri ủng hộ Pheu Thai, vì họ vẫn hoài niệm về thời kỳ những lời hứa lớn mà ông Thaksin đưa ra được thực hiện nhanh chóng.

Vì vậy, cuộc tổng tuyển cử năm 2026 sẽ là một phép thử xem liệu Pheu Thai có thể trở lại cầm quyền hay không, và có thể thực sự thúc đẩy các chính sách mà họ hứa hẹn hay không.

Bình Giang
The Nation
#Pheu Thai #Chính trị Thái Lan #Thaksin Shinawatra #Ứng viên thủ tướng

Xem thêm

Cùng chuyên mục